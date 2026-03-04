Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de marzo de 2026


Mara Sedini: Los "traspasos bilaterales se han dado por terminados" por falta de transparencia

A pesar de que el presidente electo dio término al traspaso de mando, la futura vocera de La Moneda aseguró: "Nosotros nunca hemos cortado el diálogo. Sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera aportar a nuestro país".

Apropósito del término del proceso de traspaso de mando, la futura vocera de gobierno, Mara Sedini que se produjo tras una tensa reunión de apenas 25 minutos en La Moneda entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, se refirió al quiebre en medio del cónclave que Kast sostiene con su gabinete.

El distanciamiento tuvo como origen el controvertido proyecto de cable submarino financiado con capitales chinos. Según se ha conocido, el futuro mandatario le habría pedido a Boric retractarse de sus declaraciones sobre el tema, mientras que el actual Presidente insistió que sí informó a Kast tanto del proyecto chino como de la situación con Estados Unidos. Tras esa breve conversación, Boric bajó desde su despacho al Patio de Los Naranjos para anunciar el retiro anticipado de Kast.

En ese contexto, Sedini fue consultada sobre el nuevo llamado que realizó este miércoles el Jefe de Estado para retomar las reuniones bilaterales a pocos días del cambio de mando. “Nosotros nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera aportar a nuestro país”, respondió la próxima ministra secretaria general de Gobierno.

Futuro vocera de Gobierno, Mara Sedini.

Futuro vocera de Gobierno, Mara Sedini. Foto: Aton.

Agregó que “quedan siete días para que asumamos y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos”. En ese sentido, precisó que “los traspasos bilaterales se han dado por terminados”, aunque aclaró que están dispuestos a conversar.

De acuerdo a la nombrada vocera de La Moneda, “se pueden conversar muchas cosas, sobre todo considerando que viene un cambio de mando que esperamos que sea tremendamente republicano, tremendamente institucional como siempre ha caracterizado nuestro país. Si se necesita tener contacto entre el presidente y el presidente electo, las líneas están abiertas”.

Sedini fundamentó esta determinación en la “falta de información que se ha dado en diversas carteras y áreas”. Detalló que “venimos trabajando en base a una propuesta de ley de amarre, cargos que se han estado llenando a último momento, cargos de confianza, falta de información desde el caso del cable, los sumarios administrativos con las licencias médicas. Por eso, nosotros ya damos por cerrado el tema de las bilaterales. Seguiremos avanzando y a partir del día uno tendremos que ver si la información es consecuente con lo que recibimos”.

