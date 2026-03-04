María Eugenia Meza y rol de las mujeres en el cine: "No siempre fue uno acorde a lo que realmente somos"

En tiempos donde el debate sobre el rol de las mujeres vuelve a tensionar la agenda pública, el cine aparece como un espacio privilegiado para mirar el pasado y pensar el presente.

Con esa premisa, la revista Primer Plano y el Círculo de Periodistas de Chile impulsan un ciclo centrado en personajes femeninos que marcaron su tiempo dentro y fuera de la ficción. Filmes que para María Eugenia Meza, directora del magazine, dialogan con nuestro presente a través de la forma en que el cine ha representado históricamente a las mujeres.

“La primera cosa que yo diría al respecto es que las mujeres siempre aparecimos en el cine. O sea, era casi imposible hacer una película con un solo género, con puros hombres o mujeres. Pero el rol que tuvieron no fue siempre uno acorde a lo que realmente somos las mujeres”, planteó la crítica.

Un contexto donde el recorrido histórico resulta clave para entender el sentido del ciclo, que proyectará un total de cinco películas todos los lunes de marzo. “Muchas veces y durante mucho tiempo, sobre todo en Estados Unidos, en lo que se llamó el star system, las mujeres eran como un adorno. Y, poco a poco, así como va cambiando la sociedad, fue cambiando también el cine. Ahí es cuando empiezan a entrar otro tipo de personajes y de caracterizaciones, y también empiezan a entrar temas que ubican a la mujer en un lugar diferente, que ya no es solamente el del romance o del hogar”, explicó Meza.

Esa transformación es, justamente, la que atraviesa la programación escogida en el ciclo, que incluye los títulos “Dance, Girl, Dance” (el sábado 7 a las 19:00 horas), “The Chronology of Water” (el sábado 14 a las 18:30 y el viernes 27 a las 18:45 horas), “Desierto verde” (el sábado 21 a las 18:45 horas, con un conversatorio posterior), “Une Famille” (el domingo 22 a las 17:00 horas), “Memorias de un cuerpo que arde” (el sábado 28 a las 17:00 horas) y “Born in flames” (el martes 31 a las 19:00 horas).

“Todas estas películas tienen esa característica: relevan momentos históricos distintos y cómo se representan a las mujeres en ellos”, explicó la periodista. Ecosistema donde aparecen personajes reales y otros que revisitan imaginarios profundamente instalados. “Hay algunos personajes que son históricos reales, como ‘Violet’, que es la amiga de Simone de Beauvoir, o personajes como Marilyn Monroe. Y ahí me voy a detener, porque en el caso de Marilyn estamos acostumbrados a ver a esta mujer objeto y a no pensar en cómo era ella de verdad, qué le pasaba en su interior”, sumó Meza.

Otro punto en común es que no se trata precisamente de películas dirigida por mujeres. Algo que, lejos de ser un descuido, responde a una intención clara: “Nos pareció interesante mostrar cómo directores hombres pueden ponerse desde un punto de vista poco habitual”, sentenció la editora. Frente a la noción del male gaze, Meza matiza: “Yo diría una perspectiva masculina, de alguna manera, deconstruida”.

El ejemplo más evidente es “The Post“, de Steven Spielberg, que abrió el ciclo. “Es una película extraordinaria. Esta es una cinta de reflexión de tomo a lomo, de reflexión sobre el rol de la mujer y de la prensa, de la libertad de prensa”, afirmó.

La historia retrata la decisión de Katharine Graham, dueña de The Washington Post, de publicar los llamados Papeles del Pentágono durante el gobierno de Richard Nixon. “Esa determinación la toma esta mujer, que pasó de ser la hija de su papá y la esposa de su marido, una figura decorativa muy inteligente, pero decorativa finalmente en los cócteles de sociedad, a ser la dueña del diario. Y tiene que tomar la decisión y el riesgo sobre esto, porque incluso arriesga la cárcel al publicar estos papeles”, contextualizó Meza.

“Es muy interesante lo que se ve en estas reuniones de banqueros a las que va ella, donde hay puros hombres y está ella. En el mismo diario hay puros hombres y hay tres mujeres. Entonces, cómo tú muestras ese avance de las mujeres dentro de la sociedad es algo que Spielberg hace muy bien”, explicó la directora de Primer Plano.

Pero más allá de los títulos específicos, la conversación inevitablemente deriva hacia el lugar del cine en la discusión pública. Y en un escenario donde las artes suelen ser reducidas al entretenimiento, Meza defendió su dimensión crítica.

“En un envase de colores, por así decirlo, de espectáculo, tú puedes transmitir ideas que dejen a las personas pensando; a través de una historia que igual va a involucrar emociones, que el espectador o la espectadora se sienta envuelta en la historia y, por lo tanto, pueda salir de la sala pensando en un tema”, manifestó.

Y agregó: “El cine no está ajeno a los contextos. En cada película uno puede detectar el momento social que se estaba viviendo. Y eso es muy interesante cuando empiezas a estudiar la historia del cine. Y es parte de nuestro trabajo como críticos”.

Respecto a la curaduría, reconoció que se dejó varias propuestas fuera. “Quedaron muchas. Nosotros propusimos al Círculo como seis ciclos distintos. Y escogieron, en el fondo, una película de cada propuesta”. Sin embargo, insistió en un matiz conceptual que atraviesa toda la iniciativa: “A mí no me gusta hablar de ‘los temas de las mujeres’. Me gusta hablar de ‘la vida’ de las mujeres. Y de ‘las mujeres’, porque las vidas son muy distintas. No es lo mismo hablar de una mujer en un país que de una en otro”.

Cabe destacar que cada función incluye, además, un conversatorio posterior, instancia que —según Meza— cobra especial relevancia en el clima político actual. “Es súper importante la posibilidad de esta reflexión que se produce al final de la película. El lunes pasado fue muy interesante porque, en general, el público que va a estas funciones es un público mayor. Pero esta vez había mucha gente joven, entonces fue muy refrescante”.

El ciclo continuará con títulos como ‘The Help’ y otras películas que abordan derechos laborales, inmigración y amistad entre mujeres. Porque, como resume la crítica de cine, más que hablar de categorías abstractas, se trata de observar trayectorias concretas: decisiones, conflictos, contradicciones.

En definitiva, mirar cine —y luego conversarlo— puede ser una forma de leer la historia reciente. Y también una manera de preguntarse cómo queremos que se sigan escribiendo esas historias en la pantalla.