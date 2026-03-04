Marzo también nos vuelve a sentar en el pupitre

Siempre he sentido que marzo no es solo el mes en que los niños vuelven a clases. Marzo también nos vuelve a sentar a nosotros, los padres, en el pupitre. Y no me refiero solo a la lista de útiles, a las filas en la librería o a la logística casi militar de los primeros días. Me refiero a algo más íntimo. Más silencioso. Más emocional.

Porque mientras ellos estrenan cuadernos, nosotros estrenamos preocupaciones. ¿Estará bien?, ¿Se sentirá seguro?, ¿Hará amigos?, ¿Se adaptará?, ¿Lo estaré haciendo bien? Marzo, al menos para mí, siempre trae esa mezcla extraña de ilusión y nerviosismo. Queremos que todo resulte, que el año fluya, que nuestros hijos estén tranquilos. Y, al mismo tiempo, cargamos nuestro propio cansancio, nuestras expectativas, nuestras inseguridades. Nadie nos enseña cómo acompañar sin invadir, cómo sostener sin sobreproteger, cómo confiar sin dejar de cuidar. Claro que marzo tiene mucho de organización. Comprar útiles. Ajustar uniformes. Coordinar quién lleva, quién trae, qué comen, a qué hora estudian. Yo también he sido chofer, proveedor, planificador de última hora. Esa parte es real y necesaria.

Pero con los años entendí que hay algo que pesa más que la mochila: el estado emocional. No solo el de ellos. El nuestro también. Porque cuando un hijo vuelve a clases, vuelve a enfrentarse a vínculos, a comparaciones, a desafíos, a frustraciones. Y lo que más necesita no es una mochila perfecta, sino un adulto disponible. Un adulto que mire, que escuche, que note cambios pequeños. Que pregunte más allá de “¿cómo te fue?”.

A veces basta una pregunta distinta: ¿Cómo te sientes con volver al colegio? Y luego hacer algo que cuesta mucho más: escuchar de verdad. Sin corregir. Sin minimizar. Sin responder con un “no pasa nada”. Validar no es exagerar. Es reconocer que lo que el otro siente es real. Que el miedo, la alegría, el enojo o la inseguridad tienen un lugar. También creo que marzo es una oportunidad para revisar nuestro propio rol. No basta con cumplir lo básico. No basta con que el niño vaya limpio y con colación. Involucrarse es asistir a reuniones, preguntar por la convivencia, interesarse por la formación emocional. Y también es preguntarse con honestidad: ¿estoy presente o solo estoy cumpliendo?

Y aquí hay algo importante: esto no es solo tarea de la madre. La corresponsabilidad no es un discurso bonito, es una necesidad. Cuando uno se ausenta, el peso emocional lo asume el otro. Y eso, a la larga, pasa la cuenta. Marzo puede ser intenso, sí. Pero también puede ser una oportunidad hermosa para reconectar como familia. Para bajar la exigencia. Para recordar que no todo es rendimiento. Que los niños necesitan jugar, aburrirse, equivocarse. Que no todo se resuelve el primer día. Pequeños gestos cambian el tono del año. Un desayuno sin gritos. Un abrazo antes de salir. Un “aquí estoy” dicho con calma. La presencia regula más que cualquier consejo.

Y no olvidemos algo esencial: volver a clases no es solo volver a estudiar. Es volver a encontrarse con otros, a construir identidad, a sentirse parte de algo. La escuela es el primer gran espacio donde un niño aprende quién es frente al mundo. Por eso marzo no es solo de ellos. Entramos todos. Entran sus miedos. Entran nuestras expectativas. Entra la rutina. Entra el cansancio. Pero también entra la oportunidad de acompañar mejor. Quizás el verdadero desafío de marzo no sea organizar mochilas. Sea abrir el corazón.