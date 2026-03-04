Nuevo Reporte de Indicadores de Género en Empresas: mientras más alto el cargo menos mujeres participan

Los ministerios de Economía y de Hacienda, junto a Chile Mujeres, presentaron el séptimo Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile, que existe desde 2019 y tiene como fin visibilizar las desigualdades en materia de empleo y participación de mujeres en estas organizaciones.

El resultado más relevante es que mientras más aumenta la responsabilidad del cargo dentro de la empresa, más disminuye la participación de mujeres. Se trata de una brecha calificada como “significativa y persistente” en los niveles de participación en gerencias de primera línea y directorio.

En detalle, las mujeres representan el 39% del total de personas trabajadoras. Esta cifra disminuye a 23,1% en las gerencias de primera línea y alcanza un 17% en los directorios.

“Se constata que a medida que aumenta la responsabilidad al interior de las empresas disminuye la participación de las mujeres”, indicó el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien indicó que, además, la meta es avanzar justo en el sentido contrario.

“La ausencia en la participación de mujeres es mucho más que una injusticia, es una mala decisión económica que afecta al progreso del país, porque está muy comprobado que la diversidad en los espacios productivos contribuye a su efectividad, eficiencia y progreso. Por lo tanto, incorporar mujeres es una forma práctica de lograr que el país avance”, señaló el secretario de Estado.

El ministro García destacó también que la presencia de mujeres en directorios contribuye a la presencia de mujeres en el resto de los puestos de las empresas. “El estudio longitudinal de empresas señala que cuando existen lideresas en las empresas, la participación de mujeres contratadas aumenta en un 23%, la brecha salarial se disminuye en el mismo monto un 23%, por lo tanto incorporar a las a las directoras en las empresas o a las gerentas, contribuye a que el conjunto del espacio tenga mayor contribución femenina”, dijo.

La versión de este año entrega la evolución de los indicadores en el periodo 2022-2025, además de los principales resultados del último año. Para el análisis de los principales indicadores del año 2025 fueron consideradas 479 empresas que reportaron a la Comisión para el Mercado Financiero, en estas organizaciones se desempeñan más de 360 mil trabajadoras, 1229 gerentas de primera línea y 553 directoras.

En el caso de las empresas 0, o sea, que no cuentan con presencia de mujeres en algunos de sus niveles, hay cinco donde no hay mujeres trabajadoras, correspondientes al 1%. Luego son 170 sin presencia de mujeres en gerencias de primera línea, lo que corresponde a un 37%. Finalmente, respecto a los directorios, la cifra disminuye a 157 entidades, correspondiente al 33%.

“La Ley Más Mujeres en Directorios ha avanzado hacia una situación más justa y productiva, pero lentamente. Sabemos que al principio aumentó más significativamente y luego se estancó en un 17%. Recordemos que el objetivo final es que no haya ningún género que tenga más del 60% de participación, un proceso que muy inteligentemente fue definido de manera gradual para completar su tránsito el año 2031”, agregó el titular de Economía y Energía.

Otro dato que destaca en los resultados, es que sólo 14 empresas tiene cuatro o más mujeres directoras, lo que corresponde solo a un 2,9%.

La mayor participación total de mujeres está en la categoría de “otras actividades de servicio” con un 66,1%, seguida por el sector de enseñanza con un 53,1%. En el otro extremo, hay dos rubros bajo el umbral del 20% de participación de mujeres: construcción y explotación de minas y canteras.

En el caso de las remuneraciones, las empresas reportaron una brecha en desmedro de las mujeres del 8,2% en el nivel administrativo y medio. Luego una del 10,2% en el nivel ejecutivo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, indicó que, para el Gobierno, la igualdad de género es relevante en todos los planos de la vida social, “por supuesto, la empresa es un plano muy relevante. En la empresa se toman decisiones que son importantes para quienes allí están, pero también para quienes están fuera”.

“Sus decisiones de tecnología, sus decisiones de horario, toda su estrategia termina teniendo un impacto muy relevante en todos los niveles y si pasamos, por ejemplo, 8 horas o más horas en nuestro espacio de trabajo, es muy importante que en esos espacios de trabajo también se exprese esta perspectiva (de género)”, explicó la autoridad.

El titular de Hacienda destacó que se han identificado “avances importantes en materia de empleo y la recuperación ha estado principalmente marcada por el empleo femenino. Creo que el problema que tenemos y que está bien graficado en este informe, es que la participación de las mujeres en el trabajo remunerado se expresa de manera muy desigual dependiendo de la jerarquía en la organización”.

“Es un problema que tenemos que abordar y que a mi juicio ilustra de nuevo la importancia de entender esto como un problema político. O sea, lo que ocurre en la empresa es también un problema político, porque es un problema de distribución de poder y todos los problemas de distribución de poder son también políticos”, agregó la autoridad.

Sala Cuna Universal

La presidenta ejecutiva de la Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann, destacó el trabajo en colaboración con la sociedad civil, que calificó como un “sector fundamental”, para mantener funcionando en el tiempo políticas como este reporte.

Además, la dirigenta relevó que esta herramienta haya trascendido entre gobiernos de distinto signo político y afirmó que esto debería darse en otros casos, como el de Sala Cuna Universal. “Eso demuestra que cuando hay un propósito común se pueden hacer cosas independientes de la posición política que tú tengas y eso es lo que necesitamos ver más en nuestro país, como por ejemplo en un proyecto tan necesario para el empleo de las mujeres, cómo es el proyecto de ley de Sala Cuna”, dijo Jünemann.

“Necesitamos más visión de país y centrarnos en quiénes realmente lo necesitan. Nuestro corazón no está en la mujeres directoras, no está la mujeres gerentas de primera línea, las cuales admiramos y queremos que haya muchas más, sino que está principalmente en las mujeres de los quintiles de menor ingreso, que están en el desempleo y son ellas quienes necesitan una ley de Sala Cuna”, agregó.

El ministro Grau también insistió en avanzar en la Ley de Sala Cuna, a propósito de estimular la contratación femenina. “No puedo dejar de hablar de Sala Cuna, que lo hemos impulsado (…) yo espero que los acuerdos que hemos alcanzado, que para cualquier persona que haya participado en este proceso durante otras administraciones también, porque muchos lo han tratado y han puesto su mejor empeño en que esto ocurra, saben que el nivel de acuerdo que tenemos ahora es una oportunidad que no se puede desperdiciar, así que espero que eso se pueda se pueda concretar”, afirmó.