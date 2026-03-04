Senador Walker defiende reforma al fútbol: “Es hora de terminar con los conflictos de interés”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de Demócratas, Matías Walker, llamó a aprobar en todos sus términos el proyecto de ley que reforma la institucionalidad del fútbol profesional, iniciativa que será votada en la Sala del Senado este miércoles tras 10 años de tramitación.

“Espero que después de 10 años, por fin el proyecto se apruebe. Las diferencias en democracia son legítimas, pero se zanjan con votos”, afirmó el parlamentario, destacando que la iniciativa permaneció ocho años en la Comisión de Constitución y avanzó gracias al liderazgo de la senadora Paulina Núñez, además del trabajo conjunto con la Comisión de Deporte.

Walker sostuvo que el proyecto apunta a terminar con los conflictos de interés en el fútbol profesional, prohibir la multipropiedad y evitar que representantes de jugadores o agentes extranjeros tengan participación en clubes: “Es hora de terminar con los conflictos de interés y la multipropiedad”.



Asimismo, la reforma establece la separación entre la federación y la liga profesional, una medida que —recordó— fue parte de los compromisos asumidos por el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y otras candidaturas, pero que no se cumplió.

El senador cuestionó que la actual estructura de la ANFP, constituida como corporación, sea “muy poco fiscalizable” y defendió que se transforme en sociedad anónima sujeta al control de la Comisión para el Mercado Financiero. Además, indicó que la reforma permitirá aplicar plenamente la ley de federaciones deportivas al fútbol profesional y facilitar la recepción de recursos públicos para el desarrollo del fútbol joven y femenino.

Respecto de la oposición manifestada por un grupo de dirigentes —incluida una carta firmada por 30 clubes— Walker aseguró que durante la tramitación se escuchó a todos los actores, especialmente a los futbolistas y a las asociaciones de jugadoras, quienes se han pronunciado a favor del proyecto. “Hemos acogido múltiples planteamientos, pero lo que existe es una resistencia al cambio”, afirmó.

En relación con otras disciplinas deportivas, el legislador aclaró que la norma que regula la creación de ligas profesionales como sociedades anónimas no es obligatoria para deportes como el rugby, hockey, vóleibol o básquetbol, sino que constituye una opción con requisitos diferenciados y mayor flexibilidad.

Sobre los mecanismos de fiscalización, explicó que habrá una doble supervisión: por parte de la Comisión para el Mercado Financiero y del Instituto Nacional de Deportes. La ley obligará a transparentar a los accionistas y beneficiarios finales de los clubes, sancionando como delito el ocultamiento de información y estableciendo plazos y multas para quienes mantengan participación en más de una institución.

La legislación también contempla inhabilidades para dirigentes y representantes que infrinjan la prohibición de multipropiedad, incluyendo sanciones en casos de triangulaciones o uso de terceros. En ese sentido, el parlamentario destacó que “este proyecto no inventa la rueda”, sino que “sigue el modelo de las ligas más exitosas del mundo y fortalece tanto a la federación como a la liga profesional”.