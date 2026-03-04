Una reflexión sobre memoria y desaparición forzada: Manuela Infante estrena “Los huesos” en Matucana 100

La directora chilena Manuela Infante estrenará el próximo 12 de marzo su nueva obra “Los huesos” en el Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100. El montaje, protagonizado por Marcela Salinas, se presentará hasta el 29 de marzo de 2026 y propone una reflexión escénica sobre memoria, desaparición forzada, ciencia y música.

La obra surge a partir de la experiencia de R.G., una antropóloga forense sudamericana experta en trauma óseo, quien ha dedicado su vida a identificar víctimas de desaparición forzada en distintos lugares del mundo. Tras años elaborando reportes científicos a partir de los datos que arrojan los restos humanos, la especialista formuló una inquietud al equipo artístico de Infante: explorar qué podría emerger si esos mismos datos fueran leídos desde la música.

Esa pregunta es el punto de partida de “Los huesos”, un montaje que indaga en la posibilidad de que los muertos puedan hablarnos a través del sonido. “Estamos encantadas de haber sido convocadas por R.G. —y quizá también por las personas desaparecidas que la convocan a ella— para intentar hacernos cargo de esta petición”, señalÓ Infante.

La directora describe la obra como un espacio habitado por “entidades incompletas” y “modos de existencia transicionales”, que se sitúan en los márgenes de lo perceptible y lo comprobable.

El proceso creativo, explicó, se construyó a partir de conversaciones entre la científica y el equipo artístico, avanzando “a tientas”, en un gesto que dialoga con el propio trabajo forense de examinar huesos en una fosa. La escena se transforma así en un territorio para imaginar nuevas formas de diálogo entre vivos y muertos, especialmente en contextos marcados por políticas de Estado vinculadas a la desaparición forzada.

El montaje cuenta con dramaturgia de Manuela Infante junto a Michael de Cock y Marcela Salinas, a partir de entrevistas realizadas a la antropóloga. La música original es del compositor británico Matthew Herbert, con diseño sonoro de Infante y Víctor Muñoz. La producción general está a cargo de Carmina Infante y el diseño integral de Rocío Hernández, sumando además la participación de Kristian Orellana (utilería y música en vivo), Elizabeth Pérez (vestuario) y Dian C. Guevara (coreografía), entre otros colaboradores.