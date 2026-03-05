Cable chino: excanciller Moreno califica de “muy mala” la gestión del Gobierno y llama a la "prudencia" de Kast

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el excanciller Alfredo Moreno, se refirió a la polémica por el cable submarino chino y el quiebre entre la administración saliente y la entrante de cara al cambio de mando.

En cuanto a la gestión del Gobierno actual respecto de Chile-China Express, la exautoridad aseguró que “lo hemos hecho muy mal, era un problema perfectamente predecible, estaba absolutamente dentro del radar de nuestras relaciones internacionales”.

“Teníamos un ejemplo en el cable anterior que se está construyendo, el denominado cable Humboldt, que también partió como una iniciativa en la cual China quiso participar. También creó un conflicto con Estados Unidos y en esa época el secretario de Estado, Pompeo —eso fue el primer gobierno del presidente Donald Trump— viajó a Chile, se juntó con el presidente Piñera, y hubo tensión, hubo problemas. Se buscó las soluciones que dieron origen a este cable que ya tiene como destino Australia”, explicó.

Para Moreno, respecto del cable que busca conectar a nuestro país con China, “se tenían todos los antecedentes y esto se trabajó en una manera en la cual —esto lo imagino, no lo sé— la Cancillería intentó detener y manejarlo de otra manera, pero no lo pudo hacer”.

“Y esto ha pasado en otros elementos de la política exterior en este Gobierno, pero en este caso es un tema serio y complejo que nos enfrenta a lo que no queremos, creo que en eso no hay dos opiniones, que no queremos estar entre China y Estados Unidos y sabíamos que este tema está en la política de seguridad nacional de ambos países. Nunca debimos llegar a esto”, enfatizó.

“Debo decir, además, que desde el punto de vista del interés nacional, que es el que importa, al menos de los números que conozco del cable original, no se prevé que se necesite otro cable por décadas”, agregó.

Respecto a qué decisiones y posturas deberían tomar las autoridades salientes y entrantes, el excanciller afirmó que “hay que reconocer una realidad”, que es la pugna entre Estados Unidos y China, y la posición que eso deja a Chile.

“Chile tiene sus principios, tiene sus intereses, pero también tiene que considerar un tema muy importante que es el realismo, es decir, prever los problemas y ver qué puede hacer (…) La actitud, que debe tener este Gobierno los días que faltan, la que debió tener y la que debe tener el próximo, debe ser de prudencia, de realismo, de tener muy presentes los principios que han regido la política exterior chilena y sobre todo de buscar la unidad en el país”, argumentó.

En este escenario de “prudencia y realismo”, Moreno afirmó que: “Por ejemplo, el tema del cable que estamos hablando es evidente que no se va a poder realizar. Bueno, de hecho, el mismo Gobierno lo aprobó y dos días después lo rechazó. O sea, no hay una posibilidad desde ya, económica, de poderlo hacer, porque se necesita carga”.

En específico sobre la gestión del Ejecutivo con el cable, el exministro de Relaciones Exteriores indicó que debió haber mayor coordinación interna y de manera previa, pero que “por el mismo camino podemos buscar la salida”.

“Mire usted el caso del ministro de Transportes, yo lo considero uno de los mejores ministros que tiene este Gobierno, una persona seria, estoy seguro que no tiene ningún problema con Estados Unidos, por el contrario, como él ha señalado, tiene una afinidad con Estados Unidos y se ha visto envuelto en todo esto por un mal manejo de la situación, no digo de él, en general. Me parece que la manera es volver un poquito atrás, actuar con realismo, con seriedad, con la verdad y hacerlo de forma prudente con ambos países”, complementó.

Término del traspaso de mando

En relación al quiebre de relaciones entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y el de José Antonio Kast, la exautoridad sostuvo: “Creo que el presidente entrante ha hecho el punto relativo a la forma en que se manejó y después se conoció tan tardíamente, con distintas versiones (…) pero el proceso de traspaso de mando es un tema que va a continuar y que tiene que continuar, va en el beneficio de todos, así que yo espero que va a continuar”.

“Y si no continúa formalmente, va a continuar informalmente, porque no hay una manera en la cual los ministros, los subsecretarios, los jefes de servicio puedan hacerse cargo de su tarea sin recibir la información, sin poderla chequear”, continuó.

Moreno planteó: “A lo mejor hay que cambiarle los títulos a las cosas, pero el proceso tiene que continuar y yo estoy seguro que va a continuar, porque no hay manera de hacerlo sin ese trabajo y los propios ministros y subsecretarios se las van a encargar de continuarlo aunque sea en contactos privados o lo que sea”.

El exministro señaló que la nueva administración, que asumirá el 11 de marzo, “va a necesitar acuerdos en montones de cosas” para gobernar, por lo que es clave que las relaciones políticas no se quiebren. Planteó que, si existieron “una dificultad”, “errores” o “algo que no debió ser” en el pasado reciente, lo conveniente es resolverlo y “seguir adelante”, pues no resulta positivo para el gobierno entrante ni para el país que falten los apoyos necesarios “producto de una discusión que está en el pasado”.