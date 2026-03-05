Cifra de homicidios desciende por tercer año consecutivo: tasa se ubica en 5,4 por cada 100 mil habitantes

El Ministerio de Seguridad Pública presentó este jueves el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile 2025. Un documento elaborado en conjunto con instituciones como Carabineros y la Policía de Investigaciones, el cuál mostró una nueva caída en este tipo de delitos y que resaltó una consolidación de la tendencia a la baja en los últimos años.

Según el reporte, durante 2025 se registraron mil 91 víctimas de homicidio consumado, equivalentes a una tasa de 5,4 casos por cada 100 mil habitantes. La cifra representa 118 víctimas menos que en 2024, y en comparación con 2022, cuando se alcanzó el máximo histórico con mil 330 víctimas y una tasa de 6,8 cada 100 mil habitantes, la caída acumulada llega al 20,6%.

Durante la presentación del informe, el ministro Luis Cordero destacó que los resultados corresponden a un trabajo institucional sostenido y no a un esfuerzo aislado del actual gobierno.

“No es un esfuerzo del gobierno en concreto, es un esfuerzo del Estado de Chile y de las instituciones que participan para poder mantener el observatorio de homicidios”, afirmó el ministro Cordero.

El secretario de Estado subrayó que el informe se basa en una metodología intersectorial y en el análisis de múltiples instituciones públicas. “Los datos son analizados en muchísimas ocasiones por distintos enfoques en el sector público”, indicó.

El ministro agregó que la reducción en los homicidios responde a cambios estructurales en la política de seguridad. “Los resultados no son fruto del azar, son manifestación muy concreta y específica de formas de trabajar distintas”, sostuvo, mencionando que en los últimos años se han impulsado más de 70 modificaciones legales en materia de seguridad, junto con aumentos presupuestarios y fortalecimiento institucional.

A su juicio, el factor clave ha sido la coordinación entre organismos del Estado. “Esos esfuerzos serían completamente estériles si no existiera gestión integrada de cada una de las instituciones”, afirmó.

Por su lado, el fiscal nacional, Ángel Valencia, reforzó la idea de que la disminución de los homicidios responde a una estrategia institucional coordinada. “Estos resultados no son fruto de la casualidad, no son frutos de factores externos, son consecuencia de un esfuerzo mancomunado de instituciones que formamos parte del Estado de Chile”, sostuvo.

El jefe del Ministerio Público añadió que este enfoque busca orientar las políticas públicas hacia los focos donde la evidencia demuestra mayor impacto. “Se puede resumir en términos coloquiales en hacer el mejor esfuerzo por ‘rascar donde pica’, es decir, no adoptar acciones basadas en el último titular, sino donde la evidencia científica justifica que se gasten dineros públicos”, indicó.

Detalle del informe

El informe también muestra una fuerte concentración territorial de los homicidios. Durante 2025, las regiones Metropolitana (525 víctimas), Valparaíso (110) y Biobío (97) concentraron el 67,1% del total nacional.

Pese a ello, doce regiones registraron descensos en su tasa de homicidios, destacando las caídas observadas en Tarapacá, Coquimbo y O’Higgins. En contraste, se registraron aumentos en Magallanes (3 casos más), Los Lagos (13), Maule (10) y Arica y Parinacota (2).

En términos sociodemográficos, el documento indica que el 89,1% de las víctimas fueron hombres, con predominio de adultos jóvenes entre 18 y 39 años. Respecto a la nacionalidad, el 83,6% corresponde a personas chilenas, mientras que las víctimas extranjeras representan el 14,8%, proporción que disminuyó respecto del año anterior.

El informe también señala que el 47,2% de las víctimas tenía condenas penales previas, cifra que constituye el porcentaje más bajo observado desde 2018. En cuanto a los mecanismos utilizados, las armas de fuego siguen siendo el principal medio en los homicidios (48,7%), seguidas por objetos cortopunzantes (34,6%), aunque el uso de armas de fuego registra una disminución por tercer año consecutivo.

El reporte además identifica una disminución relevante en el caso de niños, niñas y adolescentes (NNA). En 2025 se registraron 52 víctimas menores de edad, lo que representa una baja de 31,6% respecto de 2024.