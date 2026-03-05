Contraloría identifica "deficiencias estructurales y operativas" en Complejo Fronterizo Los Libertadores

La Contraloría Regional de Valparaíso identificó deficiencias estructurales y operativas en los controles realizados por la Dirección Regional de Aduana de Los Andes (DRALA) en el Complejo Fronterizo Los Libertadores, tras una auditoría aplicada entre enero de 2024 y marzo de 2025.

Las observaciones están contenidas en el Informe N° 854 de 2025, que da cuenta de una vulnerabilidad crítica de acceso y fallas en infraestructura de seguridad. Esto, porque se constató que vehículos provenientes de Argentina pueden ingresar a Chile utilizando el carril de salida, evadiendo completamente los controles obligatorios. Se trata de una situación que se conoce desde 2021, pero que, hasta la fecha de emisión del informe, no había sido subsanada.

A ello se suma la ausencia de un circuito de cámaras perimetral, puntos ciegos que permiten ingresos irregulares y un acceso solo “espejo” al sistema de cámaras, sin autonomía para revisar registros históricos.

El informe de la CGR también revela que el servicio fiscalizó solo el 2,99% de las Declaraciones de Ingreso (DIN) y el 0,42% de los Documentos Únicos de Salida (DUS) aceptados a trámite, lo que evidencia un alcance insuficiente de las fiscalizaciones en línea.

Subutilización de tecnología

Otras de las observaciones que levantó la auditoría se refieren a la subutilización de los elementos tecnológicos disponibles para el control migratorio. Así, por ejemplo, se advirtió que el camión escáner operó principalmente de día y con variación de horarios (entre 8 y 16 horas), pese a que el complejo funcionó en régimen 24/7.

Además, presentó 54 días sin uso por fallas, mantenimiento o falta de operarios, y 25 días con menos de 5 horas de operación. En la misma línea, la falta de conexión eléctrica permanente obligó a operar con generador, requiriendo traslados semanales para cargar combustible que dejan al complejo sin apoyo operativo.

Adicionalmente, la Contraloría detectó que el escáner carece de integración con el sistema de Declaración de Ingreso, como había ofrecido el proveedor, y que los funcionarios utilizan teléfonos personales y aplicaciones externas para capturar y transmitir imágenes de fiscalización, lo que vulnera estándares operativos y de seguridad.

Equipamiento insuficiente

Entre abril y mayo de 2024, la DRALA estuvo sin detector TruNarc por falla y falta de plan preventivo para equipos de Tecnología No Invasiva (TNI).

También se evidenciaron resultados no concluyentes en muestras de drogas sintéticas, mostrando limitaciones técnicas. A esto se suma una dotación K 9 insuficiente, con solo dos binomios caninos, lo que impide cubrir la operación 24/7.

Otras observaciones se vinculan a autorizaciones de aforo en destino improcedentes en 8 DIN, sin cumplir los requisitos establecidos, y otras 3 sin justificación del agente de aduana, lo que podría incorporar riesgos de manipulación, subdeclaración de mercancías y evasión tributaria.

Por los hechos detectados, se instruyó a la DRALA y a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso iniciar sumarios administrativos en un plazo de 15 días hábiles.