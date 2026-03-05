Facultad de Derecho de la U. de Chile recupera sus históricas “catacumbas” con nuevo espacio estudiantil

Este jueves 5 de marzo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile inauguró los “Cimientos de la Facultad”, un nuevo espacio construido a partir de la recuperación y puesta en valor de los subterráneos del edificio patrimonial de Pío Nono, tradicionalmente conocidos como las “catacumbas” de la Escuela de Derecho. La iniciativa habilitó más de mil metros cuadrados destinados principalmente a la vida estudiantil, con salas de estudio, espacios de trabajo colaborativo, gimnasio y áreas de encuentro.

El proyecto forma parte del Plan Maestro de Infraestructura de la facultad y fue financiado íntegramente con ingresos propios y donaciones. La intervención busca integrar infraestructura contemporánea con el valor histórico del inmueble, uno de los edificios más emblemáticos del plantel.

La actividad contó con la presencia de varias autoridades de la Universidad y del país. Entre ellos, el vicerrector económico de la Casa de Bello, Sergio Olavarrieta, la contralora Dorothy Pérez, ministros de Estado —como Álvaro Elizalde (Interior) y Luis Cordero (Seguridad)— y el Presidente de la República Gabriel Boric, quien fue estudiante de Derecho de la Casa de Estudios.

Durante la ceremonia de inauguración, el decano de la facultad, Pablo Ruiz-Tagle, destacó el sentido simbólico de la obra y su relación con los principios que orientan la vida universitaria.

“Ampliamos considerablemente el espacio de nuestro edificio patrimonial y, quizás lo más importante, queremos presentar ante ustedes una forma distinta de repensar y volver a comprometernos con nuestros principios esenciales como facultad y universidad. Esta nueva obra de arquitectura ha hecho visibles los cimientos de uno de los edificios más distinguidos de Chile”, señaló.

El académico explicó que la intervención permitió recuperar espacios subterráneos que históricamente habían estado subutilizados. Según relató, estos lugares eran conocidos por generaciones de estudiantes como “las catacumbas”, un sitio rodeado de historias y leyendas dentro de la facultad.

“Este espacio estuvo subutilizado. Lo hemos intervenido, lo hemos acondicionado y, en definitiva, lo hemos hecho de nuevo con los más altos estándares de diseño y arquitectura. Queremos que sea un lugar de encuentro, de reflexión y también de distracción, que se denominará los Cimientos de la Facultad”, afirmó.

Por su parte, el Presidente valoró la creación de nuevos espacios para la comunidad universitaria recordando, además, su paso por la escuela. “Siempre para mí es una tremenda alegría volver a la Universidad de Chile y, en particular, a la facultad”, comentó.

Asimismo, el Mandatario también destacó el rol que históricamente ha tenido la universidad en el desarrollo del país y en la formación de distintas generaciones de profesionales.

“Cuando los cimientos de una República están creados por ideas tan fuertes como derechos humanos, dignidad, fraternidad, igualdad y justicia, significa que vamos a poder tener construcciones fuertes y un desarrollo acorde a la dignidad de su pueblo. Y eso es lo que representa finalmente la Universidad de Chile: esa promesa y, a la vez, certeza”, afirmó.

En su intervención, Boric además subrayó la importancia de que la universidad siga siendo un espacio de encuentro y debate entre personas con distintas miradas. “La universidad es un espacio para mirarse a los ojos, para hablar con quienes piensan distinto, para aprender de experiencias ajenas. Espacios como los Cimientos de la Facultad contribuyen a eso”, sostuvo la autoridad, quien también deslizó la importancia de recuperar instancias de debate como la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECh).

Cabe destacar que las nuevas instalaciones serán presentadas oficialmente a los estudiantes en los próximos días y estarán destinadas principalmente a su uso cotidiano. Con ello, se busca fortalecer la vida universitaria y generar espacios que fomenten el estudio, la conversación y la reflexión dentro de la comunidad académica.