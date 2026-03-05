Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 5 de marzo de 2026


Grau baja tensiones con el CFA tras duro informe por el déficit estructural

El jefe de la billetera fiscal afirmó que no tiene problema en que la futura administración anuncie auditorías, pero criticó que se cuestione la transparencia de las cuentas fiscales.

El jefe de la billetera fiscal afirmó que no tiene problema en que la futura administración anuncie auditorías, pero criticó que se cuestione la transparencia de las cuentas fiscales.

Política

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, abordó el informe que emitió el Consejo Fiscal Autónomo, sobre el manejo fiscal del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde además se advierte que hubo “errores reiterados y significativos” en la proyección de ingresos.

En conversación con Tele13 Radio, Grau sostuvo que “es natural que en un contexto en que hay desvíos de esta naturaleza exista un informe de este tenor”. “Es una cosa positiva de nuestra institucionalidad que tenga estos contrapesos”, añadió en señal de bajar tensiones con el CFA.

También insistió en que “hubo un déficit mayor del que se esperaba, eso está dado no porque se gastó más, lo que ocurrió es que hubo ingresos muy por debajo de lo que se estimó”.

El jefe de la billetera fiscal afirmó que no tiene problema en que la futura administración anuncie auditorías, pero criticó que se cuestione la transparencia de las cuentas fiscales.

En cuanto a las reuniones bilaterales que sostuvo con el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el secretario de Estado destacó que no han existido reclamos ante los datos entregados.

Respecto a las críticas por los errores de cálculos, Grau, señaló que “no es que digamos es que el ministerio de Hacienda de esta administración no acierta en sus estimaciones y el resto siempre lo hace, eso es complejo”.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Leitao en la mira: denuncian déficit financiero en Peñalolén que alcanzaría los $12 mil millones de pesos
post-title
Nueva Alameda Providencia: Boric inaugura renovación de Plaza Baquedano y monumento a Gabriela Mistral
post-title
Cable chino: excanciller Moreno califica de “muy mala” la gestión del Gobierno y llama a la "prudencia" de Kast
post-title
Jadue y posición de Kast frente a EE.UU: Busca “deshacerse de los chinos para que todo se lo queden los gringos”

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X