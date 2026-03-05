Irán y la tormenta perfecta: la estrategia que podría transformar una guerra regional en crisis mundial

En el sexto día desde que estalló la guerra en Irán, el conflicto en Medio Oriente escaló de forma drástica y hoy comienza a perfilarse como un enfrentamiento mucho más grande que una guerra regional.

Lo que comenzó como una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra instalaciones iraníes abrió múltiples frentes simultáneos, involucrando directa o indirectamente a más de una decena de países y a una red compleja de actores estatales y no estatales que están transformando este conflicto en una crisis de alcance global.

Irán, por su parte, respondió de inmediato con ataques de misiles y drones contra bases estadounidenses y occidentales en toda la región.

Una guerra que se expande

Las naciones del Golfo han sido algunas de las más afectadas por esta primera ola de represalias iraníes. Arabia Saudita, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han visto cómo bases militares estadounidenses instaladas en su territorio se convertían en objetivos de ataques con misiles y drones. En varios casos, la infraestructura civil también ha resultado dañada o provocado la muerte de una decena de ciudadanos, lo que ha elevado la preocupación por la seguridad interna en toda la región.

Pero el conflicto no se limita a esos países. Bases estadounidenses en Jordania, Irak y Siria también han sido blanco de ataques, mientras que varios de éstos han tenido que activar sus sistemas de defensa aérea para interceptar proyectiles que cruzan su espacio aéreo.

A medida que pasan los días, las hostilidades siguen expandiéndose hacia nuevos frentes, uno de los más peligrosos es el Líbano, donde Israel inició nuevas operaciones con una invasión terrestre contra posiciones de Hezbolá en el sur del país. Esta ofensiva ha convertido nuevamente al sur del Líbano en uno de los puntos más delicados del Medio Oriente.

Israel ha enviado tropas, tanques y unidades mecanizadas, mientras que Hezbolá ha respondido declarando una guerra abierta contra Israel, lanzando cohetes y drones contra ciudades como Tel Aviv y Haifa. Los bombardeos israelíes ya superan los cientos de ataques, mientras decenas de miles de civiles han comenzado a desplazarse desde el sur del Líbano hacia otras zonas del país, en lo que amenaza con transformarse rápidamente en una crisis humanitaria.

Otro frente inesperado se abrió en Omán, un país que tradicionalmente ha mantenido una postura neutral en los conflictos regionales. Sin embargo, durante la oleada de misiles iraníes, algunos proyectiles impactaron en el puerto de Duqm y en barcos en el golfo de Oman.

Turquía también se ha visto arrastrada al conflicto en las últimas horas. El país activó sus sistemas de defensa de la OTAN para interceptar misiles que cruzaban el Mediterráneo oriental. Este episodio es particularmente delicado porque Turquía es miembro de la OTAN, lo que introduce el riesgo de que un incidente mayor pueda activar mecanismos de defensa colectiva dentro de la alianza atlántica.

No obstante, hasta ahora el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que los hechos aún no ameritan la activación del famoso artículo 5 de defensa mutua.

A este escenario se suma Azerbaiyán, que esta misma jornada denunció ataques con drones y misiles provenientes de Irán. El presidente Ilham Aliyev confirmó los ataques y prometió represalias, lo que abre un frente completamente nuevo en el Cáucaso, una región donde Turquía e Israel mantienen relaciones estratégicas con Azerbaiyán y podrían verse arrastrados a intervenir.

Incluso países más alejados comenzaron a sentir el impacto del conflicto. Chipre se convirtió en el primer territorio vinculado a la Unión Europea en recibir un ataque directo cuando drones, que no fueron lanzados desde Irán según confirmó el ejército británico, golpearon la base británica de Akrotiri.

Londres desplegó el destructor HMS Dragon y cazas Typhoon para interceptar proyectiles en la zona. Sin embargo, el primer ministro, Keir Starmer descartó unirse a los ataques israelíes-estadounidenses, lo que provocó la molestia del presidente estadounidense, Donald Trump.

No obstante, Europa no está actuando como un bloque monolítico frente a la crisis, aunque todas las capitales comparten la preocupación por la escalada. Francia envió su portaaviones Charles de Gaulle, sistemas de defensa antiaérea a países del Golfo y sus cazas Rafale ya han participado en la interceptación de drones iraníes sobre Emiratos Árabes Unidos. Italia, en cambio, descartó participar directamente en la guerra, aunque planea enviar sistemas defensivos a la región.

Mientras tanto, Grecia y España movilizaron buques de guerra hacia Chipre y desplegado sistemas antimisiles en sus islas del Mediterráneo oriental. Alemania, Países Bajos y Polonia han concentrado sus esfuerzos principalmente en evacuaciones masivas de ciudadanos y turistas, utilizando aviones militares para sacar a miles de personas de la región.

Otros actores entran en escena: el plan iraní de abrir más frentes

Pero más allá de los Estados, uno de los elementos que más complejiza esta guerra es la participación de actores no estatales, especialmente las milicias que forman parte del llamado “Eje de la Resistencia” alineado con Irán.

Hezbolá en el Líbano es el actor más poderoso de esta red. Su entrada plena al conflicto abre un frente paralelo que podría arrastrar también a Siria y desestabilizar completamente el Levante.

En Yemen, los hutíes observan la situación con atención. Este grupo controla gran parte del país y tiene la capacidad de atacar buques en el Mar Rojo o lanzar misiles hacia Israel. Si deciden entrar plenamente en la guerra, podrían cerrar rutas marítimas clave para el comercio global y reactivar la guerra civil yemení contra las fuerzas apoyadas por Arabia Saudita.