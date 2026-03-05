Jadue y posición de Kast frente a EEUU: Busca “deshacerse de los chinos para que todo se lo queden los gringos”

En el programa de streaming Sin Maquillaje, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se refirió al conflicto de Estados Unidos con Irán y las implicancias que tiene para Chile. En esa misma línea, cuestionó la posición del mandatario electo José Antonio Kast frente a la situación política internacional.

En primera instancia, Jadue indicó que el ataque de Washington y Tel Aviv contra Teherán se sustenta en intereses económicos que se arrastran por largo tiempo. “No estamos hablando ni de una escalada, ni de un aumento de las tensiones, estamos hablando de un intento por el imperialismo norteamericano de quedarse con los recursos del petróleo de Irán”, planteó.

Agregó que la intervención en Caracas tiene el mismo ímpetu. “Teniendo el petróleo de Venezuela, pudiendo monopolizar su comercialización en esta nueva etapa (…) hoy día se dan el lujo de atacar a Irán con las mismas mentiras de siempre”, acusó.

Sobre lo que pasa en Chile y cómo reaccionan las autoridades frente al conflicto, el exalcalde cuestionó al gobierno entrante por alinearse con Estados Unidos. “La subordinación del gobierno que entra la próxima semana es brutal, es completa. ¿Y cuál es el mandato que traen? Deshacerse de los chinos para que todo se lo queden los gringos”, cuestionó.

Además, la exautoridad, quien está siendo investigada en el caso Farmacias Populares, anunció su retorno a las actividades presenciales luego de que el tribunal definiera rebajar su medida cautelar de arresto domiciliario total a arresto domiciliario parcial.

“Este viernes a las 19 horas voy a estar en la Librería Odisea lanzando el libro sobre el proceso de Recoleta y vamos a estar conversando para empezar a ponernos al día y volver a organizarnos para asumir las batallas que vienen”, señaló.