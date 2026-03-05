Leitao en la mira: denuncian déficit financiero en Peñalolén que alcanzaría los $12 mil millones de pesos

Este jueves, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (Frente Amplio), anunció la presentación de una querella por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público contra la exalcaldesa de la comuna y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, además de otros tres exfuncionarios municipales, en el marco de un déficit financiero que alcanzaría los 12 mil millones de pesos.

La acción judicial también apunta al exadministrador municipal Patricio Escobar; a la directora de Administración y Finanzas, Tamara Rubio —actualmente suspendida por un sumario—; y al exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación, Juan Pino Melo.

El jefe comunal sostuvo que la decisión responde a su deber con la comunidad ante la compleja situación financiera de la Municipalidad de Peñalolén. “Yo tengo un deber con mis vecinos, con el municipio, con la comunidad que me eligió”, afirmó, agregando que la determinación no responde a cálculos políticos, sino a la necesidad de esclarecer responsabilidades por el déficit que afecta a la comuna.

Según explicó Concha, tras una serie de investigaciones internas y una auditoría externa se detectó una deuda cercana a los $12 mil millones. De acuerdo con lo expuesto por el alcalde, el mecanismo investigado habría consistido en proyectar ingresos injustificados, inflar el presupuesto municipal y ejecutar gastos que finalmente generaron un déficit estructural.

Además, aseguró que entre 2021 y 2024 la dotación de personal municipal se triplicó, al igual que el pago de horas extraordinarias, lo que —a su juicio— contribuyó a agravar el escenario financiero.

La situación generó inmediatas reacciones en el ámbito político. El concejal de oposición Ignacio Sánchez (RN) solicitó la renuncia de la subsecretaria, calificando como “inaceptable e impresentable” que continúe en el cargo en medio de estos cuestionamientos.

Por su parte, la concejala del Frente Amplio, Daniela López, planteó que es necesario esclarecer en qué se utilizaron los recursos municipales y cuestionó el pago de elevadas horas extra a funcionarios que, según indicó, no habrían ingresado por concurso público. No obstante, sostuvo que la continuidad de la subsecretaria en el Gobierno corresponde exclusivamente a una decisión del Presidente de la República.

Consultada por la querella, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, señaló que aún no conoce el contenido del documento. “No me puedo referir a un documento y a algo que no conozco”, afirmó, agregando que su responsabilidad actual es “abocarme a las tareas que me han encomendado”.

Asimismo, sostuvo que “cualquier objetivo que se pueda tener solo desde el ámbito comunicacional, y creo que por lo mismo no vale la pena referirse a ello. Obviamente que al contenido y al detalle, por supuesto que sí me voy a referir a su oportunidad”.

De esta manera, el caso abre un nuevo flanco político y judicial que ahora quedará en manos del Ministerio Público, mientras se esperan eventuales definiciones desde el Ejecutivo respecto de la permanencia de la autoridad en su cargo a días del cambio de mando.