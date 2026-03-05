Magdalena Matthey y el rol de las artes en tiempos complejos: "Es muy importante qué decimos a través de la música"

La cantautora chilena Magdalena Matthey se prepara para un nuevo encuentro musical junto a Nicole Bunout y Elizabeth Morris. Bajo el nombre “Trenzando Cantos”, el concierto reunirá a las tres intérpretes el próximo 12 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes, en un espectáculo que busca entrelazar repertorios, trayectorias y miradas generacionales en torno a la música de raíz.

Aunque Matthey y Morris han compartido escenario en numerosas ocasiones, esta será la primera vez que el proyecto se concrete junto a Bunout. “Con Eli hemos cantado muchas veces, pero con Nicole es la primera vez y eso nos tiene muy entusiasmadas”, comentó la artista. “Es bonito esto de trenzar las canciones, de compartir la reflexión de cada una, nuestra manera de pensar y de sentir a través de la música, en este lenguaje de raíz, de fusión y también de una manera bien íntima”.

El formato del concierto buscará justamente materializar esa idea de trenza. Las tres cantautoras estarán en escena al mismo tiempo junto a sus músicos, compartiendo el espacio y el repertorio. “Vamos a estar cada una con dos de nuestros músicos, todos en escena, y ahí nos vamos a ir repartiendo. No es que entre una y salga la otra, sino que vamos a estar ahí como conversando y cantando al mismo tiempo”, explicó Matthey.

Para la compositora, el sentido del proyecto también tiene que ver con la experiencia compartida entre mujeres en la música. “Yo creo que el tema de no sentirnos solas es muy importante. Constatar que de repente el camino a veces se hace un poco difícil y uno piensa que solamente le pasa a una, pero no es así”, señaló. “También es bonito entender cómo distintas generaciones enfrentan la música y darse cuenta de que tenemos muchos temas en común”.

A ese cruce de trayectorias se sumará además una invitada especial: la compositora Mariela González. Su presencia, según explicó Matthey, conecta el concierto con una tradición más amplia de cantautoras chilenas. “Es interesante cómo se nos ha venido regalando, desde Violeta también anteriormente, este camino de poder manifestarnos a través de la música”, dijo.

Así, el proceso de preparación del espectáculo ha estado marcado por conversaciones, intercambios y decisiones compartidas en torno al repertorio. “Ha sido muy lindo encontrarnos, conversar, escoger las canciones y ver cómo nos vamos a compartir”, relató la artista. “También sentimos que ya estamos como en casa. Es algo muy familiar, muy bonito”.

Durante esos encuentros, las cantautoras también han reflexionado sobre la escena musical y las condiciones en que desarrollan su trabajo. “Al final siempre llegamos a la conclusión de que la música es contención y es necesaria”, afirmó Matthey. “Las dificultades se manifiestan en todas las profesiones, pero es lindo ir constatando cómo se va profesionalizando este rubro y cómo estamos interesadas en tener escenarios más apropiados, más cercanos a la equidad”.

Para la compositora, ese proceso también implica fortalecer las redes entre artistas. “Hay un tema de comunidad bien importante, de estar atentas a lo que está ocurriendo, a las necesidades y sobre todo de abrazarnos en este espacio”, señaló. “Es bonito escuchar las reflexiones de las otras: de repente una viene con una mirada y Nicole abre otro espacio, y la Eli también tiene otro fuerte”.

El concierto se realizará además en la antesala de una nueva conmemoración del 8 de marzo, lo que para Matthey añade un sentido especial al encuentro. “La unión hace la fuerza, definitivamente. Independientemente de que cada una esté en su proyecto, venir a este 8M es un momento para reflexionar y para retomar el impulso”, sostuvo.

En ese contexto, la cantautora planteó también el rol que puede tener la música en tiempos complejos. “Hay un tema del amor hoy que es fundamental. Estamos viviendo momentos súper áridos, complejos. El tema de la guerra lo encuentro sumamente fuerte y doloroso”, reflexionó. “Desde lo micro, lo que nosotras podemos hacer es manifestarnos a través de la música. Es muy importante qué decimos a través de la música: es una misión, una responsabilidad y también un espacio de contención”.

En lo estrictamente musical, “Trenzando Cantos” ofrecerá un recorrido por las trayectorias recientes de las tres artistas. Matthey adelantó que interpretará canciones de su disco “Instinto”, trabajo que contó con la colaboración de Natalia Lafourcade y que fue reconocido como Grabación del Año en los Premios Pulsar.

“Es un disco que quiero mucho”, comentó la cantautora. “Nicole va a pasar por ‘Crisálida’ y Elizabeth por ‘Lo sencillo y lo sutil’, que son nuestras tres últimas producciones. También vamos a pasar por temas emblemáticos que seguramente el público va a querer escuchar”.

El formato reducido del espectáculo —con dos músicos por cada intérprete— también ha sido parte del desafío creativo. “Normalmente las bandas son más extendidas, pero quisimos ajustarlo a esta intimidad”, explicó Matthey. “Lo interesante es que las canciones se sostienen por sí solas. Pueden ser tocadas simplemente con guitarras, pero aquí vamos a ir compartiendo músicos y momentos”.

Para la artista, estos encuentros también funcionan como impulso creativo hacia el futuro. “La inquietud siempre está, siempre hay canciones que van aflorando”, comentó. “Estos encuentros con compañeras también son motivaciones para lo que viene”.

Uno de los momentos más especiales del concierto podría ser la participación de Mariela González, cuyas canciones no están disponibles en plataformas digitales. “Ella no forma parte del mundo digital, entonces quien quiera escucharla va a ser ese día”, explicó Matthey. “Eso lo vuelve una oportunidad muy especial”.

Finalmente, la cantautora extendió la invitación al público a sumarse a este encuentro musical. “Estamos contentas y felices, a pesar de que son tiempos difíciles”, dijo. “Pero esto es un bálsamo, es un paréntesis, y es muy necesario”.