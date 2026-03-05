Nueva Alameda Providencia: Boric inaugura renovación de Plaza Baquedano y monumento a Gabriela Mistral

El Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, iniciativa que contempla la renovación del eje Alameda–Providencia y la transformación de Plaza Baquedano. En la actividad participaron autoridades de Gobierno, alcaldes de las comunas involucradas y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

A su vez, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó el impacto urbano de la intervención en el sector. “Quiero partir por agradecer esta obra que mejora nuestra ciudad en el eje simbólico del centro de nuestro país”, señaló la autoridad comunal y agregó que el proyecto busca fortalecer el uso del espacio público.

En ese sentido, sostuvo que: “No estamos más seguros en la medida que nos encerramos o nos vamos más temprano para nuestras casas. Todo lo contrario, estamos más seguros en la medida en que repletamos las calles, parques y plazas”.

Asimismo, Bellolio valoró la instalación del nuevo monumento dedicado a Gabriela Mistral, obra que se sitúa en el sector de Plaza Baquedano. “Providencia recibe con los brazos abiertos a Gabriela Mistral (…) esta instalación también homenajea a las mujeres de Chile”, afirmó.

En ese sentido, el Presidente Boric destacó la importancia de equilibrar la representación de las mujeres en el espacio público. “La gran mayoría de las esculturas que hay alrededor de la ciudad son de hombres (…) Chile lo han construido también las mujeres”, afirmó.

En la instancia, el Jefe de Estado destacó que “este eje, que va de Providencia y va a llegar hasta Maipú con el tercer tramo de la ciclovía, sea un espacio de encuentro de los chilenos y chilenas es un orgullo de todo el país”. Agregó que “para recuperar la sensación de seguridad es importante recuperar los espacios públicos, que haya más gente en la calle, no menos”, llamando a que la ciudadanía utilice y cuide esta nueva zona urbana.

Por su parte, Claudio Orrego, subrayó que el proyecto es resultado del trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado y varias administraciones. “La Alameda no es cualquier calle, es la principal avenida de Santiago y probablemente de Chile. Más de dos millones de personas pasan por acá todos los días”, indicó.

Orrego explicó que la idea es priorizar a los peatones y recuperar espacios para la ciudadanía. “Este lugar, que era una rotonda para autos, hoy pasa a ser una plaza cívica para las personas. Estamos recuperando la ciudad para las personas”, declaró. Según detalló, el proyecto incluye la plantación de miles de árboles, la renovación del patrimonio urbano y la construcción de una ciclovía que conectará distintos sectores de la capital.

La presentación del monumento a Gabriela Mistral, estuvo acompañado por palabras de las artistas que crearon la obra: Norma Ramírez y Mariana Silva. Bajo el nombre de “Lucila”, la obra incorpora cientos de nombres de mujeres y conmemora los 80 años de la obtención del Premio Nobel de la poetisa.

“Invitamos a todos a conocer la obra, a recorrerla, a vivirla, pero también a encontrarse con el otro en el espacio público, encontrarse con la mirada del otro, y con la mirada de Gabriela que nos lleva a su mundo (…) es un orgullo para nosotras hacer este homenaje a Gabriela Mistral y a todas las mujeres de Chile”, mencionó Ramírez.

Tras la aprobación unánime del Consejo de Monumentos Nacionales el pasado 25 de febrero para su retorno a la plaza, Lucila estará acompañada por la estatua del general Manuel Baquedano. El alcalde Jaime Bellolio señaló que la reinstalación debería realizarse antes del 11 de marzo.

“Esta obra aterriza aquí, en el corazón simbólico de Chile, el lugar en donde todos se sienten locales, para encontrarse con el presidente Balmaceda, con Manuel Rodríguez, con José Martí, con el Genio de la Libertad y prontamente con el general Manuel Baquedano”, manifestó.

El proyecto Nueva Alameda Providencia contempla una inversión superior a los $134 mil millones de pesos con el objetivo de recuperar y revitalizar el principal corredor urbano de Santiago.

El diseño considera la ampliación de áreas verdes, renovación de pavimentos, iluminación y equipamiento urbano, además de mejoras en la circulación peatonal y en la integración de distintos medios de transporte, priorizando el transporte público y los modos sustentables.

Asimismo, el plan incluye una ciclovía metropolitana de alto estándar de ocho kilómetros que conectará la vía de Pajaritos, en la comuna de Maipú, con el sector de Pío Nono, enlazando también con otras ocho rutas para ciclistas existentes en la ciudad. De los tres tramos contemplados en el proyecto, dos ya se encuentran terminados y el financiamiento del tercero, que beneficiará a las comunas de Estación Central y Lo Prado, ya fue aprobado.