Presidente Boric a José Antonio Kast: "Acá no hay espacio para ninguna pequeñez”

Continúa “congelado” el traspaso de mando tras el quiebre entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast. En el marco de la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, el Mandatario se refirió a la importancia de “la voluntad de diálogo” entre figuras de distintos sectores, refiriéndose al alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

En la instancia, Boric valoró que llevara a cabo esta inauguración y en esa línea hizo un llamado al mandatario entrante. “Al futuro presidente (José Antonio) Kast le tocará seguir adelante con esto, porque son obras de Estado. Le va a tocar inaugurar la línea siete del metro en dos años más y le va a tocar también inaugurar, con el gobernador Orrego, la etapa tres de la Alameda, que va a conectar hasta Pajaritos”, dijo.

“Entonces, acá no hay espacio para ninguna pequeñez, es una visión de república de largo plazo lo que se instala. Y bajo la atenta mirada de las cuatro Gabrielas y las mujeres de Chile, nos dice que el momento es hoy y que por Chile todo vale la pena”, sentenció el Presidente.

Las relaciones entre el gobierno saliente y el entrante se rompieron luego de que el presidente electo, José Antonio Kast, así lo decidiera a raíz del manejo de la información en el marco del proyecto de cable submarino Chile-China Express.

El Mandatario en ejercicio ha insistido en que informó al nuevo Gobierno sobre el cable y las amenazas de Estados Unidos, mientras que Kast, ha apuntado a que solo se le “enunció” el tema antes de que se conociera públicamente.

A pesar de que se diera término al proceso, Boric manifestó su “disposición absoluta y la de todo mi Gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante”. Sin embargo, desde la Oficina del Presidente Electo, la próxima vocera de gobierno, Mara Sedini, afirmó que “el diálogo sigue abierto, pero las bilaterales se han terminado”.

Ahora, los llamados a retomar el diálogo también se han manifestado desde la oposición actual. El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, dijo en conversación con CNN, que espera se pueda continuar con el cambio de mando, más allá del gesto que ya hizo el mandatario electo.

“Creo que lo que ha dicho el arzobispo Fernando Chomali es muy atingente. Entendiendo las razones de Kast, ojalá pida y le dé una vuelta para seguir con el traspaso del mando, quizás poniendo condiciones más severas sobre cómo se entrega la información por escrito, con más formalidad de la que se estaba utilizando. Creo que sería oportuno que de alguna manera esto se destrabe acogiendo el llamado del arzobispo de Santiago, monseñor Chomalí”, comentó.

Una visión que compartió el diputado de la misma tienda, Diego Schalper, quien justificó la molestia del presidente electo, sin embargo, afirmó que es necesario en ciertos casos, retomar el diálogo.

“El malestar de José Antonio Kast, presidente electo, tiene fundamento, que es que aquí, especialmente en lo que respecta al cable chino y lo vimos ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores, la información se ha entregado a cuenta gota. Pero yo tengo la mirada que también comparte el presidente del partido, Rodrigo Galilea, de que hay ciertas cuestiones de Estado que tienen que ver con ciertos programas sociales del país, ministerios sectoriales, en donde habría que abrirse a seguir con el traspaso de información”, dijo.

El parlamentario señaló que “el presidente electo hace bien en marcar el punto de la mala fe que ha habido en el proceso de transición, especialmente desde presidencia, pero me parece que en ciertos ministerios, sobre todo tratándose de programas sociales, debiesen retomarse las bilaterales de manera de buscar espacios de interacción en programas de Estado”.

Sobre el llamado desde la propia derecha, desde el Partido Republicano, el diputado Felipe Sánchez, dijo que “sería lo ideal que pudieran existir estas conversaciones, pero la verdad es que es esencial que haya buena fe y no la hay cuando se entrega información parcial, incompleta o incluso creemos nosotros, información que no es completamente sincera”.

“Entonces, el llamado al gobierno y al mismo presidente en ejercicio, Gabriel Boric, es que no nos hagan perder el tiempo, porque aquí nuestros ministros y nuestros subsecretarios tienen que llegar preparados al 11 de marzo, y si es que los citan a reuniones donde no se les va a entregar la información que necesitan, eso es una pérdida de tiempo”, sentenció.