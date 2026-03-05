Rescatan 84 cuerpos de buque iraní hundido por submarino de EE.UU. con torpedo

La Armada de Sri Lanka anunció este jueves que ha recuperado 84 cuerpos de los tripulantes que se encontraban a bordo del buque iraní hundido en la víspera por un torpedo lanzado por Departamento de Defensa de Estados Unidos en el Océano Índico, al sur de la isla.

Las fuerzas navales del país insular han confirmado el hallazgo y recuperación de los cadáveres de 84 personas tras el hundimiento del buque IRIS Dena, según ha recogido el portal de noticias ceilandés Ada Derana.

El buque, a bordo del cual se estima que había cerca de 180 personas, se comenzó a hundir tras haber sido alcanzado por un torpedo estadounidense a 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) al sur de la isla, tras lo cual desde la embarcación se emitió una llamada de socorro que llevó a la Armada de Sri Lanka a intervenir y rescatar a al menos 32 personas.

Sin embargo, se desconoce la cifra exacta de desaparecidos, según ha indicado en una rueda de prensa celebrada este miércoles el portavoz de la Armada, el comandante Buddhika Sampath, quien manifestó que el objetivo de esta actuación era salvar vidas.

El Pentágono ha confirmado que sus fuerzas atacaron al buque iraní con un torpedo lanzado desde un submarino en aguas del Índico, destacando —en palabras del titular de la cartera, Pete Hegseth— que se trata del “primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial”. Además, difundió un video del ataque.