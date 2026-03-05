“Sataniza a los partidos chicos”: Jaime Mulet crítica y alerta consecuencias por reforma al sistema político

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) cuestionó el proyecto de reforma al sistema político y acusó al actual gobierno de buscar “la eliminación de la competencia” en perjuicio de los partidos medianos y pequeños.

El parlamentario apuntó al Presidente Gabriel Boric y al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de impulsar la iniciativa. “Había una decisión desde hace más de un año, particularmente de La Moneda, creo que emanaba del propio Presidente de la República y del ministro del Interior, de hacerle la vida más difícil a los partidos medianos y partidos pequeños”.

“Hicimos esfuerzos para converger y para desfragmentar, para que haya menos partidos, pero el Gobierno lo que busca a mi juicio, o parte del Gobierno, es la eliminación de competencia”, destacó Mulet.

El legislador advirtió que, de concretarse el despacho a ley en los términos aprobados por la Cámara, “va a hacer un daño profundo a la política”. Sostuvo que existe “un prejuicio, diría yo intencionado” en el debate, el cual terminaría afectando la representación de sectores con menor peso numérico.

Por otro lado, Mulet también se refirió a las tensiones entre el gobierno saliente y la administración entrante e indicó que en los últimos años “se ha degradado la política”.

“Lo veo doloroso, yo responsabilizo a los dos. Son temas bien complejos (…) la manera en cómo he escuchado el relato de lo que ha pasado, debieron haberse puesto de acuerdo”, manifestó el diputado.

Sugirió que: “Si el presidente Kast tenía un reproche, tenía que haberlo hablado en privado con el Presidente Boric y tratar de haber logrado un entendimiento allí”.

En tanto, el diputado abordó la relación con el gobierno actual en el último tiempo y transparentó que “tuvimos diferencias bastante profundas en algunos aspectos”, recordando los roces por las listas parlamentarias para las últimas elecciones.