Senado aprueba en general proyecto que podría suspender penas a adultos mayores

El Senado de Chile aprobó en general, por solo un voto de diferencia (23 a favor, 22 en contra y sin abstenciones), el proyecto que busca suspender u otorgar cumplimiento de penas alternativas a condenados mayores y con enfermedades terminales.

La iniciativa, que fue presentada por los senadores de Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, contó con la desaprobación de los congresistas del oficialismo, quienes cuestionan que se pretenda liberar a los condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, como, por ejemplo, Miguel Krassnoff.

Se trata de la segunda iniciativa impulsada por los parlamentarios, ya que en primera instancia fue desestimada por el Senado. Tras volver a ingresar el proyecto en la Cámara Alta, la comisión de Derechos Humanos aprobó legislar.

Lo que busca el proyecto es que “se considere al privado de libertad como un sujeto de derechos que debe ser protegido e incentivado en la inserción social y no como un súbdito de la administración que solo tiene obligaciones“.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ya había manifestado la disconformidad del Ejecutivo con el proyecto y advirtió que “es contrario a las obligaciones internacionales que tiene nuestro país“.

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, hizo reserva de constitucionalidad tras la aprobación en general del proyecto, ya que aseguró que incumpliría con tratados internacionales sobre los derechos humanos.

El senador del Partido Socialista de Chile (PS), Fidel Espinoza, quien, además, acusó a su par independiente Karim Bianchi de “esconderse” y no dar su voto para rechazar el proyecto.

La norma ahora deberá discutirse en la comisión de Constitución y el plazo para ingresar indicaciones será hasta el 16 de marzo.