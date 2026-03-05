Trump: "Delcy Rodríguez está haciendo un gran trabajo, el petróleo comienza a fluir"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está haciendo “un gran trabajo” en el marco de los contactos con Washington. “El petróleo está empezando a fluir”, aseguró.

“Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y trabaja muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir y la profesionalidad y dedicación entre ambos países es algo muy agradable de ver“, indicó en redes sociales.

En respuesta, la presidenta encargada de Venezuela agradeció a Trump por “la amable disposición de su Gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”.

Rodríguez recibió este mismo miércoles en la capital venezolana, Caracas, al secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, con el objetivo de trabajar en cuestiones relacionadas con el sector minero y en las cadenas de suministro de minerales críticos.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó previamente en redes sociales que Burgum se reunirá con las autoridades interinas, mientras que también establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas.

Rodríguez pidió recientemente a Washington el “cese de las sanciones y del bloqueo” contra el país caribeño en el nuevo marco de relaciones bilaterales desde la intervención militar en la que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro. Tras dicho evento, Washington ha relajado las restricciones contra Caracas, especialmente en el ámbito petrolero.