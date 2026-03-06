8M: derechos de las mujeres, democracia y el rol del periodismo

Cada 8 de marzo vuelve a recordarnos algo fundamental: los derechos de las mujeres nunca han sido concesiones espontáneas del poder, sino el resultado de décadas de organización, movilización y trabajo político y social. En Chile, desde el retorno a la democracia, el movimiento feminista ha sido clave para instalar debates, visibilizar desigualdades y empujar cambios que hoy forman parte del marco institucional del país.

Este nuevo ciclo político nos encuentra, además, en un contexto global y regional complejo. En distintos países observamos el avance de discursos conservadores que cuestionan las agendas de igualdad y los derechos de las mujeres. Lo hemos visto en América Latina y también en democracias consolidadas, donde se han impulsado retrocesos en políticas de género o se han debilitado institucionalidades destinadas a resguardar estos derechos.

Chile no está aislado de esas tendencias. Por lo mismo, el inicio de un nuevo gobierno representa también un momento en el que será clave observar cómo se resguardan los avances alcanzados y cómo se proyecta una agenda que permita seguir ampliando derechos.

En ese sentido, uno de los principales desafíos del momento es claro: no retroceder en lo conquistado y seguir avanzando en igualdad sustantiva. La ley integral contra la violencia hacia las mujeres, el fortalecimiento de políticas de cuidados o los debates en torno a la autonomía reproductiva son parte de una agenda que no solo responde a demandas históricas del movimiento feminista, sino también a compromisos democráticos y de derechos humanos que el Estado debe garantizar.

Por otro lado, reducir esta discusión únicamente a la agenda legislativa sería insuficiente. La institucionalidad de género tiene la responsabilidad de resguardar los derechos humanos de las mujeres y de avanzar en políticas públicas que permitan enfrentar desigualdades estructurales que siguen marcando la vida cotidiana de millones de mujeres en el país.

Uno de esos ámbitos es la violencia contra las mujeres, que hoy adopta nuevas formas. La violencia digital de género se ha transformado en una amenaza creciente, especialmente para periodistas, mujeres en política y defensoras de derechos humanos. Este fenómeno no solo busca hostigar o intimidar, sino también restringir la participación de las mujeres en el espacio público.

En este escenario, el rol del periodismo es fundamental. La forma en que los medios informan, encuadran y priorizan las discusiones públicas tiene un impacto directo en la calidad de la democracia. Sin embargo, los datos siguen mostrando brechas importantes. Distintos monitoreos internacionales han evidenciado que las mujeres continúan siendo minoría entre las fuentes y protagonistas de las noticias. En Chile, según los datos del Informe Monitoreo Global de Medios del año 2025, su presencia en las noticias bordea apenas el 30%.

Desde la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile insistimos en una convicción que ha guiado nuestro trabajo durante años: sin mujeres no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.

Fortalecer un periodismo libre de sexismo, que amplíe voces y contribuya a una conversación pública responsable es parte de los desafíos de este tiempo. En un contexto marcado por la polarización y por narrativas que buscan deslegitimar derechos conquistados, el periodismo tiene también la responsabilidad de contribuir a una deliberación democrática informada.

El 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario. Es un recordatorio de que las democracias se fortalecen cuando garantizan derechos, cuando amplían libertades y cuando permiten que todas las voces -también las de las mujeres- participen plenamente en la vida pública.

Porque defender los derechos de las mujeres no es una agenda sectorial: es una condición para la democracia. Y una democracia sin periodismo libre, plural y con mujeres en el centro, simplemente no es democracia.