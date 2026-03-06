Bombardeo en Shiraz deja al menos 20 civiles muertos en medio de escalada entre Irán, EE.UU. e Israel

Al menos 20 personas murieron y cerca de 30 resultaron heridas este viernes tras un bombardeo contra la periferia de la ciudad de Shiraz, en el sur de Irán, según denunciaron autoridades de la provincia de Fars, que acusaron a Estados Unidos e Israel de atacar una zona residencial. Entre las víctimas figuran dos trabajadores de la Media Luna Roja iraní, identificados como Hushang Turkaliya y Sajad Charjandé.

Las autoridades locales calificaron el ataque como un “crimen de guerra cometido por Estados Unidos y el régimen sionista”, de acuerdo con información difundida por la agencia iraní Tasnim. El bombardeo se produjo en medio de la ofensiva iniciada el 28 de febrero contra el país persa.

El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pirhosein Kolivand, afirmó que desde el inicio de los ataques se han alcanzado más de 3.600 “centros civiles”, entre ellos 3.090 viviendas, 528 centros comerciales, 24 centros de salud y nueve instalaciones del organismo humanitario.

Según las autoridades iraníes, la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta ahora más de 1.200 muertos en el país. Entre las víctimas figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, además de varios ministros y altos mandos del Ejército.

En paralelo, Irán lanzó durante la madrugada de este viernes una nueva oleada de misiles y drones contra países de la región. Bahréin, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí informaron de interceptaciones o impactos con daños materiales limitados y sin víctimas fatales.

En Bahréin, el Ministerio del Interior señaló que varios proyectiles impactaron en un hotel y dos edificios residenciales en Manama, provocando un incendio en uno de ellos que fue controlado por los equipos de emergencia. Kuwait, por su parte, informó que sus defensas aéreas interceptaron misiles que penetraron su espacio aéreo, mientras que Arabia Saudí aseguró haber destruido tres misiles balísticos dirigidos a la base aérea Príncipe Sultán y dos drones en otras zonas del país.

Qatar también reportó la interceptación de un dron dirigido contra la base aérea de Al Udeid, la mayor instalación militar de Estados Unidos en la región, ubicada al suroeste de Doha.

En paralelo, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, aseguró que más de 30 embarcaciones iraníes han sido hundidas en los últimos tres días como parte de la campaña militar. Entre ellas, mencionó un “portaaviones de drones” iraní que habría sido atacado recientemente y que actualmente se encontraría en llamas.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que la ofensiva continuará y afirmó que Washington está preparado para sostener la operación durante el tiempo que sea necesario. “Apenas hemos empezado a luchar”, declaró durante una rueda de prensa conjunta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo previamente que la capacidad militar iraní ha sido severamente debilitada y aseguró que gran parte de su flota, sistemas antiaéreos y plataformas de misiles han sido destruidos.

La escalada militar ha dejado también víctimas fuera de Irán. Al menos diez personas han muerto en Israel como consecuencia de los ataques con misiles y drones lanzados por Teherán contra el país y contra intereses estadounidenses en la región.