Boric insiste en retomar el traspaso con Kast: “Sigo 100% disponible”

El Presidente Gabriel Boric reiteró anoche que está “100% disponible” para retomar las reuniones de traspaso de mando con José Antonio Kast, interrumpidas abruptamente por el republicano el martes pasado en La Moneda.

En entrevista con 24 Horas, Boric afirmó que la ceremonia de traspaso “es un acto que va a salir bien, no tengo ninguna duda, es un momento muy solemne, en el que todos tenemos que estar a la altura y no me cabe ninguna duda de que, más allá de cualquier diferencia de opinión (…) ese día va a salir bien y Chile va a estar orgulloso de su democracia”.

Luego, expresó que “sigo estando 100% disponible y mi gobierno entero para las reuniones de traspaso que se estaban realizando de buena manera”.

Sobre el quiebre en La Moneda con Kast, señaló que “yo no quería que esa reunión terminara (…) hubo una solicitud de que yo rectificara algo que no estuve dispuesto”.

“La gente está cansada de vernos peleando por pequeñeces. Yo creo que al final del día esto efectivamente empaña lo que es una tradición republicana”, añadió.

LOS TEMAS A TRATAR CON KAST

También reiteró que “el día 18 de febrero yo había llamado al presidente Kast para decirle que tenía 4 temas que conversar con usted, que creo que son delicados y para los cuales me gustaría tener una reunión a la brevedad”.

Boric detalló que los temas eran “la continuidad de la Comisión de los Abusos Cometidos en el Sename desde 1979 a la fecha; la situación en la macrozona sur; cable chino, en donde le conté de las amenazas que había sobre la mesa por parte de Estados Unidos y que yo no iba a tomar una decisión sin conversar el tema con él; la situación de la migración irregular y qué hacer en particular con los migrantes que tienen hijos chilenos, etcétera”.

Sobre el proyecto del cable chino, indicó que “en esto hay procedimientos que son reglados y que son normales, y dado lo delicado del asunto, la decisión que tomé es justamente no avanzar a matacaballo, conversar con el presidente electo, tomar una decisión en conjunto porque el grueso de la tramitación le iba a tocar a él”.

“Chile tiene derecho a tomar sus decisiones soberanas, no en base a amenazas de ningún país, y esto yo creo que es lo de fondo y lo importante”, enfatizó.

Asimismo, subrayó que “no lo enviamos a Contraloría todavía, porque si se envía a Contraloría, comienza toda la autorización de la concesión, etcétera. Y en segundo lugar, este tema hoy día se está utilizando como excusa para suspender reuniones bilaterales, de traspaso, que son muy útiles, y yo creo que eso es un error, porque acá no ha habido, en ningún momento, ninguna intención de esconder la pelota, de no pasar información”.

LE DOLIÓ EL RECHAZO

Al ser consultado por los fracasos en su gestión de gobierno, Boric reconoció que “lo que me dolió fue el resultado del 4 de septiembre (de 2022), el primer proceso constitucional”.

“El 4 de septiembre fue muy duro, porque implicó el tomar conciencia de que el proceso constituyente había llegado a unos niveles de desconexión con la mayoría de la ciudadanía de Chile y que nosotros habíamos apoyado. Que afectó directamente al centro de flotación del gobierno en ello, y por lo tanto, fue necesario repensar prioridades”, admitió.