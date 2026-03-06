Caída sorpresiva del empleo en Estados Unidos, la Casa Blanca optimista

El empleo en Estados Unidos cayó sorpresivamente en febrero y la tasa de desempleo subió, según datos oficiales publicados el viernes que alimentan las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.

La mayor economía del mundo perdió 92 mil puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento de 126 mil empleos en enero, informó el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo subió ligeramente a 4,4% desde el 4,3% el mes anterior.

La fuerte caída general del empleo se debió a un descenso de puestos en el sector sanitario a causa de huelgas, señala el Departamento de Trabajo. “El empleo en el sector de la información y en el gobierno federal siguió mostrando una tendencia a la baja”, agrega el informe.

La economía estadounidense es “realmente fuerte”

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo en una entrevista el viernes que la economía estadounidense es “realmente fuerte” a pesar de la pérdida de empleos.

Hasset le dijo a CNBC que los observadores deberían “tomar el promedio de varios meses” cuando se trata de las cifras de contrataciones, y añadió que los datos más recientes están dentro de lo previsto “porque la inmigración ha bajado tanto que el nivel de equilibrio del empleo probablemente se sitúa en el rango de 30 mil o 40 mil puestos de trabajo (creados) al mes”. El nivel de equilibrio es el que permite mantener estable la tasa de desempleo.

“Es coherente con todo lo demás que estamos viendo, que es que la economía es realmente fuerte”, afirmó.

Preocupaciones

Los economistas habían anticipado ampliamente una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo, pero no una caída. Es probable que las cifras acrecienten las preocupaciones sobre el mercado laboral, cuya fortaleza había contribuido anteriormente a apuntalar el gasto de las familias. Si la tendencia continúa, complicará los intentos del presidente Donald Trump de aliviar la creciente preocupación por el costo de la vida.

Los datos de febrero también podrían servir de argumento favorable a una reanudación de los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central) para apuntalar la economía.

De hecho, este viernes se conocieron también las cifras de consumo de los hogares estadounidenses, que siguieron perdiendo fuelle en enero, aunque con un retroceso de las ventas minoristas menor al que preveían los mercados.

Reacción en Wall Street

La bolsa de Nueva York, incómoda por el alza de los precios del petróleo en medio de la guerra con Irán, recibió con recelo las cifras de empleo el viernes.

En las primeras operaciones, el Dow Jones cedía un 1,44%, el índice Nasdaq perdía un 1,40% y el índice ampliado S&P 500 retrocedía un 1,19%.