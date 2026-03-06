"Cantar y amar": el nuevo sencillo de Los Tres que grabaron en Abbey Road

Como adelanto de su nuevo disco “XCLNT”, Los Tres publicaron el sencillo “Cantar y Amar”: la primera canción con su alineación clásica -Henríquez, Lindl, Parra y Molina- en 26 años.

Grabado en los estudios Abbey Road en 2025, el disco nace después de la reunión de la formación original -denominada La Revuelta– anunciada en octubre de 2023 y seguida por una gira en Chile y México. Con ello, la banda original cumple su promesa de volver a un estudio de grabación para registrar nuevo material.

Cantar y amar además llega con un nuevo videoclip desarrollado junto con el prestigioso estudio de animación Punkrobot, ganadores del primer Óscar chileno, con el corto “Historia de un Oso”.

Bajo la dirección y producción de Pato Escala y Nj López, el video ofrece un viaje nostálgico por la historia del grupo. En una narración circular, los presenta de jóvenes, y luego de adultos, compartiendo una once.

El video integra referencias a su música, portadas de sus discos y clips más clásicos. Hay referencias claras a canciones como “He barrido el sol”, “Sudapara”, “Hojas de té”, el MTV Unplugged, “Gato por liebre”, “La torre de Babel”, “Bolsa de Mareo”, “Pájaros de Fuego”, “Déjate caer”, entre otras.