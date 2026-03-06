Diario y Radio Universidad Chile

Cuentas de la luz y gastos comunes principales bajas: IPC de 0% en febrero

Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y siete presentaron incidencias negativas.

En febrero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 0,4% en el año y 2,4% a doce meses.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron vestuario y calzado (2,3%) con 0,056 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,2%) con 0,040pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,088pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vivienda y servicios básicos (-0,4%), con una incidencia de -0,081pp.

Por productos, las mayores alzas fueron transporte en bus interurbano (18,5%), carne de vacuno (1,5%) y arriendo (0,5%).

En las principales bajas destacaron transporte aéreo nacional (-22,4%), la luz (-1,7%) y gastos comunes (-2,7%).

