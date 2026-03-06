Denuncian a futura subsecretaria de Telecomunicaciones por triple contrato con el Estado y deudas por licencias médicas

A días de que asuma el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, una nueva polémica envuelve a sus futuras autoridades. De acuerdo con antecedentes revelados por Ciper, la próxima subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, fue denunciada ante la Contraloría General de la República.

La acusación en contra de Garrido sostiene que mantuvo simultáneamente tres contratos con organismos públicos y además mantuvo por varios años una deuda fiscal asociada a licencias médicas no reintegradas.

De acuerdo con el reportaje del medio de investigación, la denuncia ingresada al organismo fiscalizador plantea que Garrido habría tenido superposición de contratos con distintas entidades del Estado, situación que motivó que el caso fuera puesto en conocimiento de la Contraloría para que determine si existió alguna irregularidad administrativa.

El documento también señala que la futura autoridad mantuvo durante cuatro años una deuda fiscal vinculada al pago de licencias médicas, la cual habría sido regularizada recién cuando se confirmó su nombramiento en el cargo.

La denuncia sostiene también que durante ese período la abogada también habría desarrollado asesorías relacionadas con materias regulatorias del área de telecomunicaciones y datos personales, lo que abrió cuestionamientos respecto de eventuales conflictos de interés, dado que participó en la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales mientras mantenía una consultora vinculada a ese ámbito.

Además, el reportaje revela un informe que llegó a la Oficina del Presidente Electo con recomendaciones, entre las que se apuntó, debido a los antecedentes, a “considerar la reubicación de Romina Garrido en un cargo técnico de segunda línea, más afín a su perfil académico y menos expuesto políticamente ni operativamente”.

Sin embargo, desde la OPE no precisaron al citado medio si el documento fue o no recibido y aseguraron que “no tiene nada que ver” con ellos.