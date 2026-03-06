Kast desestima nuevo llamado de Boric a retomar reuniones de traspaso: “Nosotros dimos vuelta la página”

El mandatario electo, José Antonio Kast, desestimó el nuevo llamado del Presidente Gabriel Boric para retomar las reuniones vinculadas al proceso de traspaso de mando, asegurando que su equipo ya dio por cerrado ese proceso.

Desde el aeropuerto de Santiago, antes de viajar a Estados Unidos para participar en la cumbre “Shield of The America”, Kast sostuvo que el gobierno saliente “tuvo una gran oportunidad de transparentarlo todo”.

“El gobierno tuvo una gran oportunidad de transparentarlo todo. Ustedes han visto las fechas en que se toman decisiones por el actual gobierno y las fechas en que se decide comunicar ciertas situaciones. Frente a eso nosotros dijimos: se terminan las relaciones para esas bilaterales en los detalles que quedaban”, señaló.

El presidente electo agregó que las reuniones formales entre autoridades de ambos gobiernos ya se realizaron. “Todos los ministros y ministras tuvieron sus bilaterales con los respectivos ministros en sus cargos, eso se realizó. Hoy día, a seis días, estamos preocupados por el cambio de mando”, afirmó.

Consultado nuevamente por el llamado del mandatario, Kast reiteró que “nosotros dimos vuelta a la página”, señalando que ahora corresponderá a su administración revisar la información disponible una vez que asuma el gobierno.

En otro tema, el futuro mandatario se refirió al proyecto de ley que beneficiaría a internos del penal Punta Peuco, enfatizando que la iniciativa “no es un indulto”.

“Las condenas hay que cumplirlas y esto no es un indulto ni una liberación, sino un cumplimiento alternativo de condenas”, sostuvo. En esa línea, añadió que el Congreso se encuentra tramitando la iniciativa y que el proyecto podría incorporar indicaciones durante su discusión legislativa.

Tras abordar estos temas, Kast inició su viaje a Estados Unidos, donde sostendrá reuniones con distintos mandatarios de la región, incluido el expresidente estadounidense Donald Trump, para discutir materias relacionadas con seguridad, migración y desarrollo económico.