Kast viaja a Miami para asistir a cumbre Shield of the Americas: cena con Marco Rubio cerrará su agenda

El presidente electo, José Antonio Kast, viajó a Miami, Estados Unidos, para participar en la cumbre Shield of the Americas (Escudo de las Américas), cita organizada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Previo a abordar su vuelo, Kast se refirió desde el aeropuerto de Santiago a las palabras del Jefe de Estado, Gabriel Boric, sobre el fin de las reuniones bilaterales del proceso de traspaso de mando. “El Gobierno tuvo una gran oportunidad de transparentarlo todo“, expresó.

En ese contexto, el líder republicano insistió en que su equipo revisará los antecedentes disponibles una vez que asuma el gobierno y defendió la decisión de cerrar esa etapa de coordinación con la actual administración. “Nosotros dimos vuelta a la página, todos los ministros y las ministras tuvieron sus bilaterales con los respectivos ministros en sus cargos, eso se realizó y hoy día, a seis días, estamos preocupados del cambio de mando”, declaró.

Tras aterrizar, cerca de las ocho de la mañana (hora chilena), Kast se trasladó al InterContinental at Doral Miami Hotel, lugar donde se hospedará durante su visita.

Según la agenda prevista, durante la tarde sostendrá una reunión con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper, encuentro programado para las 15:00 horas (hora local) en el Hotel Ritz.

Más tarde, el mandatario electo participará en la recepción de bienvenida del encuentro internacional, actividad que se realizará en el Doral Cultural Arts Center a las 20:30 horas y que reunirá a líderes latinoamericanos invitados junto a autoridades políticas estadounidenses.

Se espera que durante el día se reúna con inversionistas y otros autoridades políticas, sin embargo, aún no se transmite información oficial al respecto. El sábado se llevará a cabo la mencionada cumbre Shield of the Americas, instancia encabezada por Trump y que reunirá a 12 líderes del continente.

Entre ellos, los mandatarios de Argentina Javier Milei; El Salvador, Nayib Bukele; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasri Asfura; República Dominicana, Luis Abinader; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

En ese contexto, durante el evento se abordarán temas vinculados a la seguridad regional, el combate a la inmigración irregular y las estrategias para impulsar el progreso económico en los países del continente.

En la tarde del mismo sábado, está previsto que Kast lleve a cabo encuentros bilaterales con ministros y otros mandatarios. La última actividad de su viaje será una cena oficial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En ese encuentro se reunirá nuevamente con los presidentes de Argentina, El Salvador, Ecuador y el de Paraguay, además de otros jefe de Estado de la región.

Aunque se especuló un eventual encuentro bilateral con Donald Trump, aquello aún no ha sido confirmado oficialmente. En la gira acompañan a José Antonio Kast el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna y su principal asesor Cristián Valenzuela. El retorno a Chile del presidente electo está previsto para el domingo, de cara a los preparativos del cambio de mando programado para el miércoles 11 de marzo.