Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 6 de marzo de 2026


Kast viaja a Miami para asistir a cumbre Shield of the Americas: cena con Marco Rubio cerrará su agenda

El presidente electo arribó a Estados Unidos para participar de esta cita convocada por Donald Trump, que reunirá a 12 mandatarios del continente. Su agenda incluye reuniones políticas y una cena oficial con el secretario de Estado norteamericano.

El presidente electo arribó a Estados Unidos para participar de esta cita convocada por Donald Trump, que reunirá a 12 mandatarios del continente. Su agenda incluye reuniones políticas y una cena oficial con el secretario de Estado norteamericano.

Política

El presidente electo, José Antonio Kast, viajó a Miami, Estados Unidos, para participar en la cumbre Shield of the Americas (Escudo de las Américas), cita organizada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Previo a abordar su vuelo, Kast se refirió desde el aeropuerto de Santiago a las palabras del Jefe de Estado, Gabriel Boric, sobre el fin de las reuniones bilaterales del proceso de traspaso de mando. “El Gobierno tuvo una gran oportunidad de transparentarlo todo“, expresó.

En ese contexto, el líder republicano insistió en que su equipo revisará los antecedentes disponibles una vez que asuma el gobierno y defendió la decisión de cerrar esa etapa de coordinación con la actual administración. “Nosotros dimos vuelta a la página, todos los ministros y las ministras tuvieron sus bilaterales con los respectivos ministros en sus cargos, eso se realizó y hoy día, a seis días, estamos preocupados del cambio de mando”, declaró.

El Presidente Electo, Jose Antonio Kast, realiza una declaracion junto al Presidente de la Republica, Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

El Presidente Electo, José Antonio Kast, realiza una declaración junto al Presidente de la Republica, Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Tras aterrizar, cerca de las ocho de la mañana (hora chilena), Kast se trasladó al InterContinental at Doral Miami Hotel, lugar donde se hospedará durante su visita.

Según la agenda prevista, durante la tarde sostendrá una reunión con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper, encuentro programado para las 15:00 horas (hora local) en el Hotel Ritz.

Más tarde, el mandatario electo participará en la recepción de bienvenida del encuentro internacional, actividad que se realizará en el Doral Cultural Arts Center a las 20:30 horas y que reunirá a líderes latinoamericanos invitados junto a autoridades políticas estadounidenses.

Se espera que durante el día se reúna con inversionistas y otros autoridades políticas, sin embargo, aún no se transmite información oficial al respecto. El sábado se llevará a cabo la mencionada cumbre Shield of the Americas, instancia encabezada por Trump y que reunirá a 12 líderes del continente.

El presidente electo, José Antonio Kast, viaja a la cumbre "Escudo de las Américas".

El presidente electo, José Antonio Kast, viaja a la cumbre “Escudo de las Américas”.
Foto: Vía X @joseantoniokast

Entre ellos, los mandatarios de Argentina Javier Milei; El Salvador, Nayib Bukele; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasri Asfura; República Dominicana, Luis Abinader; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

En ese contexto, durante el evento se abordarán temas vinculados a la seguridad regional, el combate a la inmigración irregular y las estrategias para impulsar el progreso económico en los países del continente.

En la tarde del mismo sábado, está previsto que Kast lleve a cabo encuentros bilaterales con ministros y otros mandatarios. La última actividad de su viaje será una cena oficial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, habla desde un podio gris.

Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. Foto: X @SecRubio.

En ese encuentro se reunirá nuevamente con los presidentes de Argentina, El Salvador, Ecuador y el de Paraguay, además de otros jefe de Estado de la región.

Aunque se especuló un eventual encuentro bilateral con Donald Trump, aquello aún no ha sido confirmado oficialmente. En la gira acompañan a José Antonio Kast el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna y su principal asesor Cristián Valenzuela. El retorno a Chile del presidente electo está previsto para el domingo, de cara a los preparativos del cambio de mando programado para el miércoles 11 de marzo.

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Montes por quiebre Boric-Kast: "Lamento que un presidente entrante genere una situación que se podría haber evitado"
post-title
Tras IPC de febrero, Grau destaca cifra de inflación: "Es el valor más bajo desde el 2020"
post-title
Resultados Simce 2025 muestran estabilización de aprendizajes tras recuperación pospandemia
post-title
Caída sorpresiva del empleo en Estados Unidos, la Casa Blanca optimista

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X