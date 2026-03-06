Montes por quiebre Boric-Kast: "Lamento que un presidente entrante genere una situación que se podría haber evitado"

A cinco días del cambio de mando, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, hizo un balance de la situación habitacional del país, se refirió al traspaso entre administraciones y analizó los procesos de reconstrucción que le tocó liderar.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el secretario de Estado, indicó que “todo venía muy bien” respecto al cambio de mando. “Se genera un conflicto que tiene algo de poco fundado, porque la verdad que son cosas que no tienen sentido. Al final da una señal a la ciudadanía de que no hay capacidad de hacer el traspaso bien”, cuestionó.

“Yo lamento que esto haya ocurrido, o sea, un presidente entrante que irrumpe y que plantea las cosas de una forma que genera una situación de esta naturaleza, eso se podría haber evitado. Espero que en los pocos días que quedan se restablezca la capacidad de diálogo”, invitó el titular de Vivienda.

Para Montes, el foco debería estar puesto en otra parte. “Hechos como este no guardan relación con la envergadura de los problemas en que está el mundo, o sea, aquí tenemos que conversar sobre muchos temas. Está cuestionado el orden internacional, se está tratando de generar un nuevo orden y esto sin considerar la diversidad de visiones”, planteó.

“Chile necesita una nueva institucionalidad” para la reconstrucción

Frente a las críticas que ha planteado el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, sobre la gestión del actual jefe de cartera destacó, en primer lugar, que esta administración ha “logrado algo bien significativo que es haber cumplido la meta que se planteó: producir 260 mil viviendas para nuevas familias y en eso estamos muy muy satisfechos”.

Además, aseguró que están heredando 179 mil viviendas en desarrollo para el próximo gobierno. “Respecto al futuro, yo creo que hay muchas cosas que mejorar dentro de esto, pero también se han se han marcado hitos, o sea, hoy día tener un sector de vivienda industrializada en este país, emergente, con 24 empresas, 47 modelos, 14 mil viviendas en ejecución, es algo que se pone en marcha”, agregó.

“Se trató antes y se trató en la reconstrucción del presidente Piñera y que nos resultó hacer eso. Pero la verdad que nosotros no queremos (quede instalada) es que no hemos hecho nada durante los cuatro años por criticar al gobierno anterior (…), en temas como vivienda, en temas como educación y salud, se requiere la mayor unidad, la mayor visión”, planteó Montes.

El ministro hizo hincapié en que el per cápita del país son US$ 35 mil dólares, pero “no encontramos respuestas adecuadas para varios problemas, uno de los cuales es la vivienda. Nosotros hemos hecho este esfuerzo, estamos convencidos de que el Plan de Emergencia marcó un antes y un después en política de vivienda porque alteró una serie de aspectos”.

Consultado sobre la cantidad de personas sin casa a pesar de la gran construcción de viviendas, el titular de Vivienda planteó: “El problema es muy grande, 491 mil familias sin vivienda y una gran cantidad de familias viviendo en campamentos. Eso viene de varios años antes, por favor, yo creo que es muy importante tener claro que se suma la migración en distintos momentos, pero también hay un déficit fuerte que se acumuló en bastantes años antes”.

“Nosotros tenemos distintos análisis, creemos que lo más grave es el suelo, lo que más sube el precio, lo que más genera falta de viviendas (…) Nosotros no tenemos una ley de suelo, ¿qué es lo que tenemos? Unas parcelaciones que tienen subdividido al país en 350 mil parcelas de agrado a lo largo de todo Chile, que es una cosa insólita y no logramos avanzar más allá de 18 meses en la Comisión de Agricultura con un proyecto de ley”, cuestionó.

La autoridad agregó: “Ahora se nos está insinuando que hay que levantar los límites urbanos y eso ya se hizo en Chile, se hizo en la época de Pinochet y el período que más subió el suelo fue cuando se dijo, ‘vamos a comerciar con el suelo’, más capitales se orientaron al suelo y eso provocó más alza al suelo y no más baja. Eso fue así, a lo mejor lo va a hacer de otra manera, pero lo que está planteado como forma de enfrentar el tema del suelo es bastante serio”.

Requerido directamente sobre si la propuesta de la desregulación es falsa, el secretario de Estado respondió que “salvo que sea una desregulación muy inteligente porque si siempre ha habido intentos de flexibilizar. Nosotros acabamos de sacar una ley para flexibilizar la manera de incorporar nuevos suelos, pero dentro de la lógica de planificación, de pensar en el largo plazo”.

El proceso de reconstrucción en la Región de Valparaíso ha sido uno de los puntos centrales que le ha tocado abordar al ministro Montes en su gestión, en esa línea, destacó en primera instancia que “hoy día tenemos a cargo 43 reconstrucciones, esta es una de ellas. 26 o 27 vienen de los gobiernos anteriores y 16 son catástrofe en este periodo. Efectivamente se cometieron distintos errores (…), creo que uno de ellos no fue la relación con la comunidad porque desde el primer momento tuvimos duplas para interactuar”.

El titular de Vivienda explicó que en conjuntos grandes los pasos a seguir indicaban demoler y expropiarlos, en paralelo a conversar soluciones jurídicas con las comunidades. “Finalmente en vez de tener un proyecto con empresas o varios pocos proyectos, hoy día recién acabamos de echar a caminar 160 cuatripareos nuevos, recién, porque ha demorado, porque cada familia o cada grupo de familia se pone de acuerdo con una empresa. Esa empresa puede ser más ágil o menos ágil”, señaló.

“Entonces, llega una conclusión, Chile necesita una nueva institucionalidad. Chile es un país de catástrofes, se van a repetir catástrofes, necesitamos gente muy preparada en los diagnósticos, en la formulación de planes y en la gestión de la reconstrucción misma que son cosas distintas”, reconoció el ministro.

De todas formas, Montes aseguró que “no es verdad que (la reconstrucción) está en cero esto, no es verdad que esto no ha empezado. Entonces, nuevamente le digo a cada periodista, por favor, si es posible vayan a ver la reconstrucción que hay, el tipo de vivienda. Hoy día no estamos en la vivienda que había en el momento que llegaron a vivir, estamos en una vivienda del estándar actual. El estándar actual usted sabe que es más de 55 m, con el volvente térmica, ventana termopanel en un estándar que Chile está recuperando”.