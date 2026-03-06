Resultados Simce 2025 muestran estabilización de aprendizajes tras recuperación pospandemia

El Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación dieron a conocer los resultados del Simce 2025, correspondientes a las pruebas aplicadas entre octubre y noviembre del año pasado a estudiantes de 4° básico, 8° básico y 2° medio. Los datos muestran que, tras la fuerte caída registrada en 2022 producto de la pandemia y la recuperación observada en 2023 y 2024, el sistema educativo chileno entra ahora en una etapa de estabilización de los aprendizajes.

Las aplicaciones registraron altos niveles de participación: 98,3% en 4° básico, 98,8% en 8° básico y 98,3% en II medio, lo que, según la Agencia de Calidad, permite contar con una fotografía representativa del sistema escolar.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló que los resultados reflejan un punto de consolidación tras el proceso de recuperación posterior a la crisis sanitaria. “Lo que podemos observar es que hemos logrado llegar a la estabilización, consolidación de los resultados, donde evidentemente los esfuerzos que se han desplegado luego de la pandemia (…) nos hablan de que como país no solamente tuvimos la capacidad, la resiliencia de soportar ese impacto, sino que además ya en un corto plazo poder avanzar en un proceso de recuperación”, afirmó.

Resultados por nivel

En 4° básico, los puntajes en Lectura y Matemática no presentan variaciones estadísticamente significativas respecto de la medición anterior, manteniéndose dentro de los valores más altos de la serie histórica entre 2002 y 2025. Si bien se registró una leve disminución de dos puntos en ambas asignaturas, esta no es significativa.

No obstante, persiste el desafío de las brechas de género. En Matemática, la diferencia entre hombres y mujeres aumentó hasta 15 puntos a favor de los niños, mientras que en Lectura la ventaja de las niñas creció a cinco puntos.

En 8° básico, los resultados muestran una caída de tres puntos en Lectura y cinco en Matemática, también sin diferencias significativas. Este grupo corresponde a estudiantes que cursaban 3° básico en 2020 y 4° básico en 2021, en pleno periodo de interrupciones educativas por la pandemia, y es la primera vez que vuelve a ser evaluado desde entonces.

En 2° medio, los resultados muestran leves aumentos de un punto en Lectura y cuatro en Matemática, sin significancia estadística, aunque se mantiene una tendencia gradual al alza que permite alcanzar los niveles previos a la pandemia.

Cataldo destacó que esta estabilización puede convertirse en una base para un nuevo ciclo de mejora educativa. “Estamos ya alcanzando una etapa que posiblemente represente un piso desde donde impulsar un nuevo proceso de mejora en resultados o en materia de aprendizaje”, sostuvo.

Uno de los aspectos que la autoridad valoró especialmente es el uso que las comunidades educativas están dando a los resultados de la evaluación. Según los cuestionarios aplicados, el 83% de los docentes de 2° medio afirma utilizar los resultados del Simce para implementar mejoras académicas.

“Cuando más del 80% de los profesores declaran usar los resultados del Simce para planificar la mejora, es algo que de verdad nos llena de orgullo porque habla de que el sistema está avanzando también no solamente en resultados sino en construir confianza”, señaló el ministro de Educación.

Sin embargo, como alerta para las autoridades, uno de los factores que emergió con fuerza en la medición es la ansiedad académica. De acuerdo a los cuestionarios aplicados, el 48% de los estudiantes de 4° básico declara que le cuesta concentrarse en las pruebas porque se pone muy nervioso, mientras que el 58% de los alumnos de 2° medio teme que las evaluaciones sean demasiado difíciles.

Los datos muestran que los establecimientos que implementan estrategias para gestionar esta ansiedad pueden obtener hasta 23 puntos más en Matemática en 4° básico y 18 puntos más en II medio.

Para el ministro, este fenómeno refleja un problema más amplio de bienestar emocional. “Esto nos habla de que tenemos un problema en salud mental en general en nuestro sistema educativo, probablemente en nuestra sociedad también”, afirmó, agregando que el nuevo programa de bienestar socioemocional que se incorporará en la ley de convivencia escolar busca abordar este desafío en todo el sistema educativo.

Pese a la estabilización de los resultados, las autoridades identificaron varios desafíos. Entre ellos, la persistente brecha de género en Matemática, que se ha ampliado tras la pandemia, y el seguimiento de la cohorte de estudiantes evaluada en 8° básico, que vivió gran parte de su educación inicial en contexto de pandemia.