Tras IPC de febrero, Grau destaca cifra de inflación: "Es el valor más bajo desde el 2020"

El ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó como “una muy buena noticia” que la inflación de febrero haya sido de 0%, lo que implica que la Unidad de Fomento (UF) no experimentará variaciones durante un mes.

De acuerdo al último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación acumulada en los últimos 12 meses llegó a 2,4%. “Es el valor más bajo desde el 2020”, destacó el secretario de Estado.

El informe detalla que seis de las trece divisiones que componen la canasta del IPC presentaron alzas, mientras que siete registraron bajas mensuales. Entre los productos que más subieron figuran el transporte en bus interurbano (18,5%), la carne de vacuno (1,5%) y el arriendo (0,5%). Por el contrario, las principales bajas se observaron en transporte aéreo nacional (-22,4%), cuentas de luz (-1,7%) y gastos comunes (-2,7%).

“¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más, los salarios reales crecen”, explicó Grau. “Llevamos casi tres años de crecimiento de salarios reales”, agregó.

El ministro realizó además un balance de la gestión del gobierno en comparación con el inicio de la administración. Según sus palabras, al comenzar el mandato existían “dos preocupaciones fundamentales de la población: la situación económica que se expresaba en esta alza de inflación y la seguridad pública”.

“¿Cómo estamos terminando al respecto? Entre el 2022 y el 2025-2026, para ser preciso, la inflación ha bajado de un 14% al 2,4% y los homicidios han bajado en más de un 20% entre el 2022 y el 2026″*, afirmó la autoridad.

Grau concluyó que “de esa manera, mejora la calidad de vida de las personas en los temas fundamentales para la población y entregamos una situación al país mucho mejor que la que nosotros recibimos a inicios de 2022″.