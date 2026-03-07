Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 7 de marzo de 2026


8M: Feministas convocan a masiva marcha bajo la consigna "ni un paso atrás, cien pasos adelante"

A días del cambio de mando, la Coordinadora 8M liderará este domingo la principal movilización en Plaza Italia, marcada por la preocupación ante el futuro gobierno y las deudas pendientes en materia de vivienda y seguridad.

8M

Bajo un clima de alta expectación política, la Coordinadora Feminista 8M ratificó la convocatoria para la gran marcha de este domingo 8 de marzo en Santiago y diversas regiones. En la capital, el punto de encuentro será el sector de Plaza Italia (Baquedano) a partir de las 10:00 horas, iniciando el desplazamiento oficial a las 11:00. La movilización de este año, que se suma a más de 42 actividades a nivel nacional, adquiere un carácter de “resistencia” frente a la asunción de la administración de José Antonio Kast el próximo miércoles.

Margarita Peña, vocera de la coordinadora, fue enfática en señalar que la marcha es especialmente relevante ante la llegada de un sector que, a juicio del movimiento, se ha opuesto históricamente a hitos como la ley de divorcio, la anticoncepción y el reconocimiento de hijos fuera del matrimonio. “Marchamos porque asume un gobierno que representa a quienes han buscado garantizar la impunidad a femicidas y abusadores”, declaró la dirigente a La Tercera.

Deudas con las pobladoras y balance de Boric

Aunque el movimiento reconoce avances durante el mandato de Gabriel Boric, el balance final no está exento de críticas. Peña manifestó que al feminismo organizado le “duele especialmente” la gestión del conflicto habitacional, denunciando que las mujeres sin casa y pobladoras han enfrentado represiones y expulsiones de sus territorios sin soluciones concretas.

En la previa a la marcha, las organizaciones han realizado una serie de hitos simbólicos para visibilizar sus demandas:

  • Intervenciones en el Metro: Estaciones renombradas con figuras históricas de la lucha feminista.

  • Monumentos “pañuelados”: Uso de pañuelos en estatuas para reivindicar el espacio público.

  • Alianzas territoriales: Respaldo de la Red de Mujeres Mapuche y el MEMCH para una convocatoria transversal.

La marcha de mañana se perfila como el primer gran termómetro social previo al 11 de marzo, donde el movimiento feminista busca demostrar que su capacidad de articulación y vigilancia sobre los derechos adquiridos se mantendrá intacta frente al nuevo ciclo político.

