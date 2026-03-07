Crisis en Mejor Niñez: Comisión de Familia advierte colapso y graves brechas en salud mental

Un demoledor diagnóstico sobre el estado del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) fue presentado esta semana por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. El informe, fruto del trabajo transversal de la “Mesa por la Niñez”, denuncia un colapso en la oferta del sistema, destacando la falta de cupos en residencias y familias de acogida, además de una incapacidad estructural para cubrir las necesidades de salud mental y consumo de sustancias en menores vulnerados.

El documento revela que sectores clave como Salud, Educación y Senda no funcionan de manera coordinada, lo que deja a miles de niños sin una atención oportuna. Uno de los datos más alarmantes es el impacto de la crisis de vivienda: se estima que el déficit habitacional infantil alcanza los 200.000 hogares, una condición que vulnera directamente el desarrollo y la seguridad de los menores bajo protección del Estado.

Los 5 ejes para la reforma del sistema

Ante la gravedad de la situación, la comisión —liderada por el diputado Juan Irarrázaval (PRep)— sistematizó una hoja de ruta dividida en cinco pilares estratégicos para la próxima administración y legislatura:

Fortalecimiento del cuidado alternativo: Ampliar la red de residencias y mejorar el sistema de familias de acogida. Egreso acompañado: Crear redes de apoyo social, laboral y habitacional para jóvenes que cumplen 18 años. Prevención territorial: Fomentar intervenciones tempranas basadas en evidencia para menores de 14 años. Modernización intersectorial: Obligar a la coordinación efectiva entre ministerios para evitar el abandono de casos. Financiamiento sostenible: Asegurar recursos permanentes bajo estricto control parlamentario.

Un acuerdo transversal con urgencia

Pese a las diferencias ideológicas, parlamentarios como Ana María Gazmuri (AH) destacaron que este diagnóstico es un “paso importante” que recoge demandas históricas de diversos actores. Por su parte, el diputado Irarrázaval enfatizó que este documento sienta las bases para el trabajo del nuevo gobierno que asume el 11 de marzo, advirtiendo que la niñez no puede seguir esperando por soluciones concretas mientras el sistema se mantiene tensionado y con altas tasas de accidentabilidad por la falta de dispositivos específicos.