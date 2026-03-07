Domingo clave en Colombia: 41 millones a las urnas para definir el Congreso y el pulso presidencial

Alrededor de 41 millones de colombianos están convocados para elegir a 102 senadores y 182 representantes a la cámara. El desafío para el sucesor de Gustavo Petro será monumental: heredar un Congreso históricamente atomizado donde las reformas suelen quedar atrapadas en el bloqueo legislativo. Tras un cierre de gobierno marcado por un repunte en la aprobación de Petro (cercana al 50%) y una tregua diplomática con la administración de Donald Trump, la izquierda busca mantener el poder, mientras la derecha se reorganiza bajo nuevas y tradicionales figuras.

Las tres consultas: el termómetro de mayo

Más allá de las listas legislativas, la jornada de este domingo es crítica porque tres grandes bloques políticos someten a votación popular quién será su rostro único en la papeleta presidencial.

En el sector de la izquierda y el progresismo, la coalición “Frente por la Vida” busca consolidar un sucesor para el proyecto de Petro. En esta papeleta compiten figuras de alto perfil mediático y político como el exsenador Roy Barreras, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el exgobernador Camilo Romero. El ganador de esta consulta tendrá el desafío de retener la base de apoyo oficialista que hoy roza el 50% de aprobación.

Por otro lado, la derecha y el sector conservador se agrupan en la “Gran Consulta por Colombia”. Aquí la competencia es intensa entre la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, la periodista y figura de oposición Vicky Dávila, y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa. Esta coalición apuesta por un discurso de seguridad y orden, buscando capitalizar el descontento de los sectores que rechazan las reformas del actual gobierno.

Finalmente, en el centro político y los sectores independientes, se desarrolla la “Consulta de las Soluciones”. Esta facción está liderada con una ventaja considerable por la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien compite contra Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo. Este bloque se presenta como una “tercera vía” moderada, intentando capturar el voto de los colombianos que se sienten distantes de la polarización extrema entre el petrismo y el uribismo.

El factor de la ultraderecha y el centro

En la vereda opuesta, el abogado Abelardo de la Espriella —quien también optó por no participar en consultas para ir directo a la primera vuelta— se consolida como la segunda fuerza con un 23%. Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, lidera con holgura la consulta de centro, presentándose como la alternativa a lo que ella denomina la “elección entre barbaries”, en sintonía con discursos de moderación regional. El resultado de este domingo no solo medirá el músculo de los partidos, sino que dictará si el próximo presidente tendrá la gobernabilidad necesaria o si Colombia se encamina a cuatro años de parálisis legislativa.