Guerra en Oriente Medio: Baréin, la monarquía más frágil del Golfo pérsico

La guerra en Medio Oriente entra en su segunda semana. Y las monarquías del Golfo siguen enfrentándose a disparos diarios de misiles y drones por parte de Irán. La de Baréin, el país más pequeño de la región y con cerca de millón y medio de habitantes, se encuentra en una de las posiciones más vulnerables: alberga la sede de la quinta flota de los Estados Unidos.

A siete días del inicio de la guerra, los habitantes de Manama, la capital de Baréin, comienzan la jornada de la misma manera que hace una semana. La mañana de este sábado 7 de marzo estuvo marcada por el sonido de varias explosiones que resonaron en la ciudad. Aquí, las sirenas determinan la vida cotidiana con sus sonidos al inicio y al final de cada alerta. El pasado jueves 5 de marzo, el Ministerio de Defensa anunciaba haber destruido 75 misiles y 123 drones procedentes de Irán. Los ataques no paran desde entonces.

El archipiélago ha sido objeto de cerca de 200 disparos. El país es el más pequeño de la región, pero alberga la sede de la quinta flota de los Estados Unidos, que ha sido el objetivo de los ataques iraníes. Pero no ha sido el único. Hoteles y edificios han sido atacados, y el jueves 5 de marzo, un misil iraní provocó un incendio en la principal refinería de la compañía petrolera nacional, Bapco.

Mayoría chiita

Lo que sucede en Baréin es la vida cotidiana de las otras monarquías del Golfo, pero en comparación con ellas, la bareiní tiene fragilidades porque es la única con una población mayoritariamente chiita, rama del Islam que en Irán es mayoría. Esta comunidad a menudo se siente mal representada en las instituciones nacionales controladas por una monarquía sunita. Y en Baréin, las protestas son más frecuentes que en los otros países de la región: el archipiélago experimentó una importante contestación durante la primavera árabe, en 2011. Las autoridades acusaban a Irán de intentar desestabilizar el país.

Los lazos entre Irán y la comunidad chiita de Baréin son reales. El ayatolá Issa Qassem, líder espiritual del principal partido de oposición Al Wefaq, encontró refugio en Irán después de las manifestaciones de 2011. En 2016, su formación fue disuelta por las autoridades y fue despojado de su nacionalidad bahreiní. Desde el inicio de la guerra en la región, la mayoría de la población se ha unido, apoyando los esfuerzos de defensa del gobierno. Pero algunos bahreiníes han guardado luto tras la muerte del líder supremo iraní en los ataques israelíes y estadounidenses. Y durante dos días seguidos se registraron pequeñas manifestaciones que intentaron dirigirse a la embajada de Estados Unidos en Manama. El movimiento tiene poco alcance, pero la oposición en el exilio busca alimentarlo, lo que a su vez preocupa a las monarquías del Golfo que decidieron enviar refuerzos a Baréin esta semana. Una decisión inédita desde 2011.

Fragilidad económica

Baréin tampoco tiene la seguridad económica de sus vecinos. Su fondo soberano es menor, estimado en 18 mil millones de dólares en activos frente a 450 mil millones para el de Catar. Su deuda pública se acerca al 150% del PIB. La agencia Fitch degradó la calificación del país la semana pasada de B+ a B. La deuda del país está clasificada en la categoría «especulativa».

La guerra en curso ha sumido a toda la región en una incertidumbre económica que incluso podría disuadir a los inversores extranjeros. También plantea un riesgo sobre las capacidades industriales de los países del Golfo. Más allá del petróleo, Baréin es un gran productor de aluminio, que ha tenido que parar sus exportaciones. Y con una importante deuda pública, Baréin tiene que intentar mantener a flote sus finanzas para evitar la quiebra.