Justicia declara admisible querella contra Carolina Leitao por fraude al fisco en Peñalolén

La situación judicial de la actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se tornó crítica este sábado. El 13° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por fraude al fisco y falsificación de instrumento público interpuesta por el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha. Con esta resolución, el tribunal remitió los antecedentes al Ministerio Público, que ya lidera una investigación sobre el presunto mecanismo de ocultamiento de crisis financiera en la comuna.

La querella no solo apunta a la exalcaldesa, sino también a su círculo de confianza: el exadministrador municipal Patricio Escobar, la exdirectora de Finanzas Tamara Rubio y el exdirector de la Secpla Juan Enrique Pino. Según la denuncia, el equipo de Leitao habría montado una “apariencia de buen funcionamiento” mientras el municipio caía en una insolvencia progresiva que hoy afecta la gestión comunal.

El mecanismo del déficit: $12.000 millones bajo la lupa

El texto judicial describe un sofisticado sistema de sobreestimación de ingresos presupuestarios. Esto habría permitido autorizar gastos que excedían la capacidad real del municipio, generando un déficit de caja de al menos $12.000 millones detectado al inicio de la gestión de Concha en diciembre de 2024. Los querellantes afirman que se presentaron estados financieros adulterados ante la Contraloría para evitar alertas tempranas sobre la falta de liquidez y el perjuicio patrimonial.

Otro punto central de la acusación involucra cerca de $2.000 millones transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Dichos recursos, que por ley debían destinarse exclusivamente a proyectos de infraestructura como plazas, canchas y pavimentación, habrían sido utilizados para fines distintos, configurando una presunta malversación de fondos públicos. El caso pone en una posición incómoda al Gobierno, debido al rol estratégico que Leitao desempeña actualmente en la seguridad pública nacional.