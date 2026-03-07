Kast se reúne con Trump en Miami: eje republicano se fortalece en cumbre "Shield of the Americas"

A solo cuatro días de su investidura, el presidente electo José Antonio Kast protagonizó un potente gesto diplomático al participar en la cumbre “Shield of the Americas” (Escudo de las Américas) en Miami. Invitado por el mandatario estadounidense Donald Trump, Kast fue uno de los líderes que concitó mayor atención, sosteniendo un diálogo extendido con el jefe de la Casa Blanca durante la recepción oficial. El encuentro, cargado de simbolismo político, ratifica el giro que tendrá la política exterior chilena a partir del 11 de marzo, priorizando la alianza estratégica con Washington.

La cita no fue casual: Trump convocó a sus aliados más cercanos en el continente, incluyendo a Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay). Los temas centrales de la agenda fueron la seguridad regional, el control migratorio, el combate al narcotráfico y, de manera crucial, la contención de la influencia de potencias extranjeras —como China— en América Latina.

Tensión por el cable submarino chino

La presencia de Kast en suelo estadounidense se da en un momento de fricción geopolítica debido al proyecto de cable submarino impulsado por China que involucra a Chile. Este tema ha sido un punto de tensión entre las potencias, y el viaje de Kast parece buscar dar garantías a Estados Unidos sobre la seguridad de las telecomunicaciones y la infraestructura crítica bajo su futuro mandato.

En esta línea, el líder republicano se reunió con el presidente del Partido Republicano de EE. UU., Kevin Cooper, y el embajador Brandon Judd, reforzando la sintonía política entre ambas administraciones.

Gabinete en la sombra y agenda de cierre

Kast no viajó solo; estuvo acompañado por figuras clave de su próxima administración, como el futuro canciller Francisco Pérez, su asesor internacional Eitan Bloch y su estratega Cristián Valenzuela. La agenda del sábado incluyó reuniones privadas con inversionistas y una cena estratégica con el secretario de Estado, Marco Rubio, antes de emprender el regreso a Chile.

Con esta gira, Kast cierra su etapa como presidente electo, enviando una señal clara de que su Gobierno buscará un liderazgo activo en el bloque de democracias liberales y conservadoras del hemisferio.