"Me piden apoyo y ganan": Donald Trump celebra la victoria de Kast en la cumbre de Miami

Durante el discurso inaugural de la cumbre “Shield of the Americas” en Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó una parte importante de su intervención a resaltar la presencia de José Antonio Kast. El mandatario no solo felicitó al presidente electo de Chile por su victoria en los comicios de 2025, sino que atribuyó parte del éxito electoral a su propio respaldo político, subrayando la sintonía ideológica entre ambos líderes.

“Me encanta cuando le doy apoyo a alguien… ¡y no pierde!”, exclamó Trump ante la audiencia de líderes latinoamericanos. En su estilo característico, el jefe de la Casa Blanca comparó la efectividad de sus “endorsements” frente a los millonarios gastos de campaña tradicionales, asegurando que cuando él decide apoyar a un candidato, este suele ganar con amplias ventajas. “Es un honor tener ese poder de apoyar a alguien, aún en países extranjeros. Lo hago porque pienso que eres bueno”, añadió mientras señalaba directamente a Kast.

En un tono distendido que sacó risas entre los asistentes, Trump bromeó sobre la falta de “pago” por su influencia electoral: “¿Hay alguna forma en la que me puedan pagar por esto?”, comentó entre bromas, reforzando la idea de que su apoyo a Kast fue una decisión basada en la afinidad de proyectos y la confianza en la gestión que el chileno iniciará el próximo 11 de marzo.

El nuevo eje Washington-Santiago

Este reconocimiento público consolida el nuevo eje diplomático que Chile sostendrá con la administración Trump. Tras el diálogo privado que ambos sostuvieron durante la recepción, las palabras de Trump ratifican que Chile será una pieza clave en el tablero de seguridad y economía regional que propone la Casa Blanca. El respaldo explícito de la mayor potencia del mundo a solo días del cambio de mando le otorga a Kast un capital político internacional significativo, pero también adelanta que su Gobierno estará bajo la lupa global por su estrecho alineamiento con las políticas de Washington en temas como migración, seguridad y comercio.