Presidente Boric saludó a adherentes que arribaron a La Moneda para despedirlo

En una de sus últimas actividades masivas antes del cambio de mando del próximo 11 de marzo, el Presidente Gabriel Boric protagonizó una emotiva jornada este sábado frente al Palacio de La Moneda. Pasadas las 11:00 horas, el Mandatario interrumpió su agenda para asomarse al balcón presidencial y saludar a los cientos de adherentes que llegaron hasta la Plaza de la Constitución para brindarle un acto de despedida.

Boric no estuvo solo en este gesto simbólico; se mostró acompañado por su pareja, Paula Carrasco, y su hija, Violeta Boric, reforzando el tono íntimo y republicano de sus últimos días en el poder. La convocatoria, organizada por el colectivo “Unidos con Boric”, buscó reunir a simpatizantes del oficialismo para realizar un balance ciudadano de la gestión y agradecer el liderazgo del Jefe de Estado durante los últimos cuatro años.

Según explicó Mónica Inostroza, coordinadora del grupo organizador, el encuentro no solo consistió en el saludo desde el balcón, sino que contempló una programación con intervenciones musicales, discursos de dirigentes sociales y momentos de reflexión sobre los hitos del Gobierno. Los asistentes, portando banderas y pancartas con consignas de apoyo, permanecieron durante gran parte de la mañana frente a la fachada norte de la sede de Gobierno, en un ambiente que mezcló la nostalgia por el fin del ciclo con el respaldo a las reformas impulsadas por el Mandatario.

El inicio de la cuenta regresiva

Este acto de afecto ciudadano se produce en paralelo a la intensa agenda de transición que mantiene el Ejecutivo con el equipo del presidente electo, José Antonio Kast. Mientras en el exterior de Palacio se escuchaban gritos de apoyo, al interior los equipos ministeriales continúan con el proceso de entrega de carpetas y actas.

Para muchos de los presentes, la presencia de Boric en el balcón representa el cierre de una etapa política marcada por la irrupción de una nueva generación en el poder, la cual ahora se prepara para ejercer su rol desde la oposición a partir del próximo miércoles.