Revés para exagente DINA: Corte Suprema rechaza demanda por "error judicial" en caso Frei Montalva

La Corte Suprema puso fin a las pretensiones indemnizatorias de Raúl Diego Lillo Gutiérrez, exagente civil de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), al rechazar el recurso que buscaba declarar como un “error judicial” su procesamiento y condena en primera instancia por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva. Lillo había sido condenado originalmente como autor de homicidio por el ministro de fuero Alejandro Madrid, decisión que fue revertida en instancias superiores, lo que motivó su acción legal contra el Estado.

En un fallo unánime, la Segunda Sala Penal del máximo tribunal —integrada por los ministros Valderrama, Llanos y Letelier— determinó que las resoluciones impugnadas no fueron “injustificadamente erróneas” ni “arbitrarias”. Según los magistrados, el hecho de que la sentencia fuera revocada posteriormente por tribunales de alzada no implica que el juez de primera instancia haya actuado de forma caprichosa o irreflexiva, sino que simplemente existió una discrepancia en la valoración de los antecedentes.

Fundamentos del fallo:

El tribunal fue enfático en señalar que el ministro Madrid dictó su sentencia basándose en un gran número de pericias, informes científicos y declaraciones de testigos que permitieron fundar racionalmente la convicción de un homicidio. El fallo aclara que el concepto de “error judicial” solo es aplicable cuando una resolución contradice la razón o carece de una explicación lógica, lo cual no ocurrió en este caso sublite.

“No puede erigirse como motivo suficiente la discrepancia con los juicios de valor allí emitidos”, plantea la resolución, subrayando que la investigación cumplió con las exigencias del Código de Procedimiento Penal. Con esto, la Corte Suprema blinda la labor de los ministros de fuero en causas de derechos humanos, validando que la existencia de interpretaciones jurídicas distintas en instancias superiores es parte del ejercicio normal del derecho y no una falta grave a la justicia.