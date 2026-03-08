"Ayudé a escribir el proyecto": abogada de Punta Peuco reconoce autoría en polémica iniciativa de Chahuán

La controversia por el proyecto de ley que busca permitir que reclusos de avanzada edad o con enfermedades terminales cumplan sus penas en arresto domiciliario sumó un nuevo capítulo. La abogada Carla Fernández, conocida por representar a internos del penal Punta Peuco, reconoció abiertamente en una entrevista con El Mostrador su participación directa en la redacción del texto presentado por el senador Francisco Chahuán (RN).

“Puedo decir que efectivamente ayudé a escribir el proyecto. La iniciativa fue del senador Chahuán”, señaló.

Fernández explicó que su colaboración fue solicitada debido a su experiencia técnica en el ámbito penitenciario y se realizó de forma ad honorem. La abogada defendió el “alma” del proyecto, asegurando que busca conjugar razones humanitarias con eficiencia criminal, alejándose de la “óptica puramente política” con la que, a su juicio, se ha abordado la discusión pública.

“Lamentablemente, el proyecto ha sido abordado desde una óptica puramente político-partidaria, sin considerar su ‘alma’, que es conjugar factores humanitarios con criterios de eficiencia político-criminal”, afirmó.

El precedente “ELEAM” de la Corte Suprema

Uno de los pilares de la redacción, según detalló la jurista, es el fallo conocido como “ELEAM” de septiembre de 2024. En dicha sentencia, el máximo tribunal del país estableció que los recintos penitenciarios que albergan a adultos mayores o enfermos crónicos deben cumplir con estándares equivalentes a los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores del sistema civil.

Para Fernández, este precedente jurídico es la base técnica que justifica que el Estado, al no poder garantizar condiciones dignas de salud y cuidado dentro de las cárceles, deba permitir el cumplimiento alternativo de la pena en el hogar.