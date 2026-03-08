Balance 8M: coordinadora 8M cifra en más de 600 mil las asistentes a la marcha

Miles de mujeres se congregaron este domingo en el centro de Santiago para participar en la marcha central por el Día Internacional de la Mujer, convocada por la Coordinadora Feminista 8M. La movilización, que comenzó a las 11:00 horas en Plaza Italia, se desplazó por la calzada sur de la Alameda hasta las inmediaciones de la estación Los Héroes, transformando el eje principal de la capital en un río de consignas, pañuelos morados y demandas por igualdad y justicia social.

Durante la tarde, las voceras de la organización entregaron un balance final que elevó la cifra de asistentes a más de 600 mil personas solo en la capital, destacando que el movimiento feminista sigue siendo la fuerza social más convocante del país. No obstante, como es habitual, existió una amplia brecha con las cifras oficiales: Carabineros de Chile entregó un cálculo preliminar de 40 mil asistentes durante el desarrollo de la jornada.

“Al gobierno que viene no le será fácil”

La movilización no solo fue un espacio de conmemoración, sino también de fuerte contenido político ante el inminente cambio de mando. Margarita Peña, una de las voceras de la Coordinadora, fue enfática al señalar que “copamos las calles de Santiago, y en más de 50 partes del país hay movilizaciones. Al gobierno que viene no le será fácil”, en clara alusión a la administración de José Antonio Kast que asume este miércoles.

Por su parte, la vicepresidenta de la CUT, Karen Palma, presente en la marcha, abordó la precariedad laboral y la violencia en los espacios de trabajo. Palma advirtió que, a pesar de las legislaciones vigentes, persisten desafíos urgentes en materia de cuidados y justicia social para las mujeres del campo y aquellas en el sector informal. Respecto al presidente electo, afirmó que “a pesar de saber que su programa hablaba de retrocesos, creemos necesario seguir impulsando nuestra agenda”.

Huelga General Feminista: El llamado para este lunes

La jornada de este domingo fue solo el inicio de una serie de actividades que continuarán durante la semana. Vesna Madariaga destacó el carácter transversal del movimiento y ratificó el llamado a una Huelga General Feminista para este lunes 9 de marzo.

“Trabajadoras somos todas”, señaló Madariaga, invitando a una nueva concentración en el Paseo Bulnes a las 18:30 horas para este lunes. Además, se espera que las movilizaciones se repliquen con fuerza en ciudades como Chillán, Concepción, Temuco y Punta Arenas, manteniendo activa la presión social a pocas horas de la investidura presidencial en Valparaíso.