Boric y Kast retoman dialogo y se reúnen este domingo para sellar la transición

En un último esfuerzo por garantizar una entrega de mando republicana, el Palacio de La Moneda recibirá este domingo a las 11:30 horas al presidente electo, José Antonio Kast. El encuentro ocurre tras la semana más tensa de la transición, marcada por el quiebre de las mesas de coordinación técnica luego de una brevísima reunión el martes pasado que apenas duró un cuarto de hora. Según consigna Radio Bío Bío, tras la suspensión de los diálogos ocurrida hace unos días, habría sido el equipo de Gabriel Boric el que insistió en concretar esta nueva instancia para retomar la vía institucional.

El regreso de Miami y el factor Trump

Kast llega a esta reunión directamente desde Estados Unidos, tras participar en la cumbre “Shield of the Americas”. Su paso por Florida no pasó inadvertido: se reunió con Donald Trump y otros 11 líderes regionales, recibiendo un espaldarazo explícito del mandatario estadounidense. Este fortalecimiento de su agenda internacional y su alineamiento con Washington son factores que pesan en la atmósfera de este domingo, ya que contrastan profundamente con la política exterior que ha liderado la administración Boric.

El llamado al “diálogo constructivo”

Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, intentó bajar la tensión asegurando que la voluntad del Gobierno es facilitar un traspaso de mando “ejemplar”. El objetivo es que las nuevas autoridades cuenten con toda la información estratégica —especialmente en materias de seguridad y economía— para que el trabajo estatal no sufra interrupciones a partir del 11 de marzo.

La reunión de hoy es vista como el último “test de blancura” de la convivencia democrática entre ambos sectores antes de que Kast reciba la banda presidencial en el Congreso Nacional de Valparaíso el próximo miércoles.