"Damos por superadas las diferencias": Boric y Kast sellan tregua en La Moneda a tres días del cambio de mando

A tan solo 72 horas de que se concrete el traspaso del poder en el Congreso Nacional, el Palacio de La Moneda fue escenario del último y definitivo intento por garantizar una transición ordenada. El presidente Gabriel Boric recibió este domingo a las 11:30 horas al mandatario electo, José Antonio Kast, en una cita que buscó dejar atrás el fallido y tenso encuentro de apenas 15 minutos ocurrido el martes pasado.

La reunión, gestionada desde el equipo del actual Ejecutivo tras la suspensión de los diálogos técnicos, logró su objetivo principal: descomprimir el ambiente político y proyectar una imagen de estabilidad institucional frente a la ciudadanía y los mercados. Este traspaso de mando impecable resulta vital para una administración entrante que, además de la crisis de seguridad, deberá ejecutar de manera estricta el ajustado presupuesto fiscal de 2026, una materia compleja que hemos analizado detalladamente en esta misma tribuna durante los últimos meses.

Informes de Estado y el fin de las tensiones

Al finalizar la cita, el presidente Gabriel Boric inició su intervención haciendo un sentido reconocimiento a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), valorando la “tremenda convocatoria pacífica” en todo Chile y reconociendo que, como Estado, aún existen “muchos desafíos pendientes” en materia de corresponsabilidad y equidad.

Respecto al encuentro con su sucesor, Boric detalló que el objetivo fue retomar la entrega de información estratégica que el próximo gobierno deberá gestionar. Entre los documentos entregados, destacó tres áreas críticas:

Comisión de Verdad del Sename: Antecedentes sobre los abusos cometidos desde 1979, cuyo funcionamiento se extenderá hasta abril de 2027 bajo el mandato de Kast.

La Araucanía: El informe de la Comisión de Paz y Entendimiento, destacando las políticas públicas que, según el Mandatario, han permitido una reducción de la violencia y la pobreza en la zona.

Seguridad y Cables Submarinos: Un tema de alta sensibilidad geopolítica, especialmente tras las recientes sanciones de Estados Unidos a funcionarios del actual gobierno.

“Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable”, sentenció Boric, subrayando que la voluntad de transparencia en materias de Estado es absoluta.

El regreso de Kast y el foco en el 11 de marzo

Por su parte, José Antonio Kast llegó a la sede de Gobierno tras un intenso viaje a Estados Unidos, donde participó en la cumbre “Shield of the Americas” y sostuvo un encuentro con Donald Trump, consolidando una agenda internacional enfocada en seguridad.

En su declaración, el líder republicano enmarcó su viaje en la necesidad de coordinar la colaboración internacional frente al crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal. Kast confirmó que, mientras se encontraba en el extranjero, recibió la solicitud presidencial para concretar esta reunión, la cual aprovechó para recibir los expedientes de La Moneda.

“Me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como Presidente de la República”, indicó Kast.

El presidente electo evitó profundizar en las polémicas de los días previos y se concentró en el simbolismo de la ceremonia que se avecina en Valparaíso. “Acordamos que teníamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando, que revele la importancia que le entregamos a la institución de la República”, afirmó.

Con las diferencias políticas declaradas como “superadas” por el actual jefe de Estado, ambos líderes se preparan para coincidir en las últimas actividades oficiales previas al miércoles, incluyendo el inminente cambio del alto mando del Ejército. La cuenta regresiva ha comenzado y la atención del país se centra ahora en la instalación del nuevo gobierno y en cómo Kast administrará los expedientes que hoy recibió en el Palacio.