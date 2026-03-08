"Ellas por ellas" se transforma en ciclo y llega a la Sala Master de la Radio U. de Chile

En un importante salto para la difusión de la creación femenina, el Departamento de Música de la Universidad de Chile (DMUS) anunció que su tradicional concierto “Ellas por ellas” dejará de ser una jornada única para convertirse en un ciclo de tres presentaciones. Gracias a una alianza con la Radio Universidad de Chile, la actividad se trasladará desde la Sala Isidora Zegers a la emblemática Sala Master, buscando dar mayor visibilidad al trabajo de compositoras de diversas épocas y latitudes.

La inauguración del ciclo se realizará este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas. La jornada contará con la participación de destacados docentes, intérpretes y alumni del DMUS, quienes presentarán un programa centrado en autoras chilenas de distintas generaciones, además de una obra de la reconocida guitarrista y compositora neerlandesa Annette Kruisbrink.

Programación y elenco inaugural

El inicio del ciclo este lunes 9 destaca por su diversidad instrumental y excelencia técnica:

Trío de flautas Trímera.

María Teresa Molina (contrabajo), junto a Miguel Ángel Jiménez (piano) y Nicolás Emilfork (guitarra).

Patricia Castro (piano).

Kathya Galleguillos (clarinete) y Victoria Muñoz (flauta).

Tras la jornada inaugural, el ciclo continuará sus presentaciones los días miércoles 18 y martes 31 de marzo, consolidando un mes dedicado íntegramente a la música escrita por mujeres.

La entrada para todas las funciones es de carácter liberado, pero requiere retiro previo de tickets para asegurar el aforo de la sala.