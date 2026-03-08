Jeannette Jara termina su "reflexión" y confirma que se queda en el PC con duras críticas a Kast

En una jornada marcada por la masividad de las marchas del Día Internacional de la Mujer, la excandidata presidencial Jeannette Jara despejó las dudas sobre su futuro político. Tras participar activamente en las movilizaciones en Santiago, la exsecretaria de Estado asistió al programa Mesa Central de Canal 13, donde confirmó que continuará militando en el Partido Comunista. Jara señaló que su decisión se basa en la búsqueda de valores como la justicia social, los cuales calificó de “escases” en el actual panorama político nacional.

La exministra no ocultó su profunda molestia por la agenda desplegada esta mañana en el Palacio de Gobierno. Jara calificó como “inoportuna” la reunión sostenida entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, argumentando que realizar dicho encuentro precisamente durante la mañana del 8M es un gesto propio del sistema patriarcal que termina invisibilizando la jornada de lucha de las mujeres. Además, reveló un distanciamiento evidente con la actual administración al denunciar que, a diferencia de otros hitos relevantes del Ejecutivo, en esta ocasión no fue invitada al acto oficial de conmemoración en La Moneda.

Una dura interpelación a José Antonio Kast

A solo tres días de que se concrete el cambio de mando, la figura del PC centró sus dardos en las señales que ha dado el sector republicano, especialmente en materia de seguridad y derechos humanos. Jara tildó de “incoherencia” que la futura administración promueva la extensión de la edad de jubilación mientras, paralelamente, impulsa una iniciativa para que los presos de Punta Peuco no cumplan condena más allá de los 70 años. Para la exabanderada, este proyecto de conmutación de penas representa un “gesto de amor hacia los delincuentes” que contradice el discurso de mano dura.

Asimismo, ironizó sobre las promesas de campaña referidas al control fronterizo y la crisis migratoria. La exministra recordó que, a escasas 72 horas de la investidura presidencial, aún no se han visto las acciones de expulsión masiva que marcaron el relato electoral de Kast. Según su análisis, esta situación refleja la penetración de una cultura neoliberal donde la solidaridad se ha perdido frente a una “clase aspiracional” que prioriza el éxito individual sobre los derechos sociales colectivos.