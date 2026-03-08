Simce 2025: resultados revelan estancamiento educativo y una preocupante brecha en Matemática

Los resultados del Simce 2025 han encendido las alarmas en el sector educativo. Según un análisis detallado de la fundación Acción Educar, el sistema escolar chileno atraviesa un periodo de estancamiento, sin mostrar mejoras significativas respecto al año anterior. El dato más preocupante es la expansión de la brecha de género en Matemática para cuarto básico, la cual pasó de una diferencia de 4 puntos en 2018 a 15 puntos en 2025 en favor de los hombres, una distancia que no ha logrado revertirse tras la crisis sanitaria.

El informe subraya que, aunque se observa una estabilización respecto a los mínimos históricos de 2022, el porcentaje de estudiantes con desempeño insuficiente sigue siendo elevado. En cuarto básico, el grupo de alumnos que no alcanza los aprendizajes mínimos subió del 33,9% al 36%, evidenciando que las políticas de recuperación educativa aún no logran permear en los niveles iniciales de la enseñanza básica.

Radiografía por niveles: El desafío de octavo básico y segundo medio

El estudio desglosa el panorama educativo nacional, mostrando realidades contrastantes según el grado evaluado. En cuarto básico, el hallazgo principal en Matemática es la brecha de género histórica de 15 puntos y el aumento del desempeño insuficiente. Por su parte, en octavo básico, la asignatura de Matemática registra una caída de 5 puntos respecto a 2019, explicada mayoritariamente por el bajo rendimiento femenino, mientras que en Historia se alcanzó un promedio de 250 puntos, siendo la única área evaluada que no presenta diferencias de género. Finalmente, en segundo medio, se observa una recuperación gradual en Matemática con un aumento de los puntajes y una baja en el nivel de desempeño insuficiente.

En octavo básico, el retroceso es notorio en comparación con la prepandemia (2019), con una caída de siete puntos específicamente en las mujeres. Por otro lado, segundo medio ofrece una señal de esperanza, con una disminución del porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente, que bajó del 51,5% al 47,9%.

Desigualdad socioeconómica: La brecha persistente

Más allá del género, el factor socioeconómico sigue siendo el principal predictor del éxito académico en Chile. En segundo medio, la distancia entre los estudiantes de nivel bajo y alto alcanza los 96 puntos, una cifra que grafica la profunda segmentación del sistema. Para los expertos, el estancamiento en Comprensión Lectora e Historia refuerza la necesidad de que el próximo gobierno priorice el fortalecimiento de los aprendizajes base para evitar que las brechas sigan cimentándose desde la infancia.