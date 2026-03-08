Squella advierte "patrón de ocultamiento" y emplaza a Boric por polémica del cable chino

A solo tres días del cambio de mando, el senador electo Arturo Squella lanzó una dura advertencia al Presidente Gabriel Boric. En entrevista con El Mercurio, el líder republicano vinculó la crisis diplomática por el proyecto de fibra óptica con China —el llamado “cable chino”— con una supuesta estrategia deliberada de ocultamiento por parte de las autoridades actuales. Squella fue enfático: “El Presidente Boric tiene hasta el miércoles para avisarnos si es que hay otros errores de tipeo que tengamos que saber”.

La desconfianza de la futura administración radica en cómo el Gobierno gestionó el avance del cable submarino que conectaría Valparaíso con Hong Kong. Según la oposición, el Ejecutivo ocultó la firma de decretos relevantes a Estados Unidos, lo que gatilló una respuesta sin precedentes de la administración de Donald Trump: la revocación de visas a tres altos funcionarios chilenos, incluido el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, por considerar que el proyecto “socava la seguridad regional”.

El “error de tipeo” y la sospecha republicana

El término “error de tipeo” utilizado por Squella ironiza sobre las explicaciones entregadas por La Moneda para justificar las discrepancias en la información entregada a Washington. Para el Partido Republicano, no se trata de desprolijidades técnicas, sino de un patrón que podría repetirse en otros ámbitos de la gestión estatal.

Peligro para la Visa Waiver: Squella y el presidente electo, José Antonio Kast, han advertido que este conflicto pone en riesgo la permanencia de Chile en el programa de exención de visas con EE. UU.

Reconstrucción de lazos: Squella subrayó que el próximo canciller deberá “jugarse por reconstruir al máximo” la relación con la Casa Blanca, la cual consideran seriamente dañada tras el episodio del cable.

Impacto en la ONU: Según consigna El Mostrador, Squella incluso vinculó esta trama con la pérdida de viabilidad de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, afirmando que el veto de EE. UU. sería ahora inevitable.

La desconfianza se ha extendido al proceso de traspaso de información. De acuerdo con datos de la encuesta Panel Ciudadano-UDD, un 60% de los consultados no confía en la información que Boric está entregando a Kast. En este contexto, la reunión programada para este domingo en La Moneda entre ambos mandatarios —adelantada por Radio Bío Bío— será clave para intentar bajar la tensión o, por el contrario, confirmar el quiebre definitivo antes del miércoles.